Шапша встретился в Боровском районе с многодетной семьей Кузнецовых
Встреча прошла 17 марта во время визита губернатора Калужской области в этот район.
- Владимир - настоящий герой. Добровольцем ушел на СВО. Получил тяжелое ранение, - рассказал Шапша. - Проходит лечение, буквально на денек вырвался к семье. Дальше - длительная реабилитация. Главное - не теряет силы духа.
В семье четыре ребёнка. Жена работает и занимается подсобным хозяйством, на которое семья получила социальный контракт.
- Поработаем с фондом «Защитники Отечества» - поможем Владимиру подобрать подходящие современные протезы, - заявил губернатор.
