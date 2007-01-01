Главная Новости Общество Шапша встретился в Боровском районе с многодетной семьей Кузнецовых
Шапша встретился в Боровском районе с многодетной семьей Кузнецовых

Дмитрий Ивьев
18.03, 08:05
Встреча прошла 17 марта во время визита губернатора Калужской области в этот район.

- Владимир - настоящий герой. Добровольцем ушел на СВО. Получил тяжелое ранение, - рассказал Шапша. - Проходит лечение, буквально на денек вырвался к семье. Дальше - длительная реабилитация. Главное - не теряет силы духа.

В семье четыре ребёнка. Жена работает и занимается подсобным хозяйством, на которое семья получила социальный контракт.

- Поработаем с фондом «Защитники Отечества» - поможем Владимиру подобрать подходящие современные протезы, - заявил губернатор.

