В Калужской области животных защищают отечественными вакцинами

В Калужской области удалось сохранить благополучие в сфере ветеринарии благодаря использованию российских препаратов, сообщили 17 марта в правительстве. Вакцины закупают на федеральные деньги — они помогают предотвращать болезни, которые опасны и для животных, и для людей: бешенство, сибирскую язву, бруцеллёз, лептоспироз и грипп птиц.

За последние годы число вспышек заболеваний, из-за которых приходится вводить карантин, заметно снизилось. В прошлом году в регионе не допустили появления высокопатогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней. А случаев бешенства зафиксировали меньше всего за последние 30 лет.

В планах — к 2030 году увеличить долю отечественных ветпрепаратов в животноводстве с 50% до 70%. Для этого производители получают поддержку: современное оборудование, субсидии и гранты на исследования. Эта работа ведётся в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Сейчас из более чем 2,4 тысячи зарегистрированных ветеринарных лекарств в России 64% производятся внутри страны — это почти 1,6 тысячи препаратов, включая 368 вакцин. У многих импортных средств уже есть российские аналоги, а местные компании продолжают разрабатывать новые.