В Спас-Деменске свалка обошлась природе в 20 миллионов рублей
Во вторник, 17 марта, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки исполнения законодательства об охране земель.
По данным ведомства, в Спас-Деменске вдоль грунтовой дороги были несанкционированные свалки отходов производства и потребления размещенные на площади более 51 тысячи квадратных метров. Ущерб составил более 20 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье порча земли.
Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела и возмещение ущерба.
