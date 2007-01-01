В Спас-Деменске свалка обошлась природе в 20 миллионов рублей
В Спас-Деменске свалка обошлась природе в 20 миллионов рублей

Евгения Родионова
17.03, 17:15
Во вторник, 17 марта, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки исполнения законодательства об охране земель.

По данным ведомства, в Спас-Деменске вдоль грунтовой дороги были несанкционированные свалки отходов производства и потребления размещенные на площади более 51 тысячи квадратных метров. Ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье порча земли.

Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела и возмещение ущерба.

