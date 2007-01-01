Санитарная авиация доставила 2-летнего ребенка из Людиново в Калугу
Санитарная авиация доставила 2-летнего ребенка из Людиново в Калугу

Дмитрий Ивьев
17.03, 16:56
Маленькому ребёнку понадобилась экстренная помощь врачей областной больницы. Что именно произошло с малышом, пока не уточняется.

- Это первый вылет санитарной авиации в этом году, - рассказала 17 марта министр здравоохранения региона Анна Чернова. - Пациенты со сложными травмами, инсультами, инфарктами и другими тяжелыми состояниями доставляются в областные медучреждения или, при необходимости, в федеральные центры.

Она напомнила, что работа санитарной авиации проходит в рамках регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года запланировано не менее 95 вылетов.

