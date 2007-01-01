В Калуге пройдёт чемпионат ЦФО по плаванию
В Калуге пройдёт чемпионат ЦФО по плаванию

Дмитрий Ивьев
17.03, 12:03
В среду, 18 марта, в бассейне дворца спорта «Центральный» стартуют чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию.

- Ждем 1000 участников, в том числе из Калужской области, - рассказали в министерстве спорта региона.

Открытие соревнований намечено на 9:15, а начало заплывов - на 9:30.

Вход на трибуны будет свободным. Соревнования продлятся до 21 марта.

