Главная Новости Общество В Калуге сменился руководитель психиатрической больницы
В Калуге сменился руководитель психиатрической больницы

Дмитрий Ивьев
17.03, 15:44
В понедельник, 16 марта, и.о. главного врача областной психиатрической больницы им. А.Е. Лифшица назначен Михаил Миронов.

У него 20 лет опыта работы в психиатрии. Учился в Рязани, в этом же городе начинал работу, потом переехал во Псков.

В последние годы Миронов возглавлял Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии, рассказала министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Ранее больницу в Калуге возглавлял Игорь Жуков.

eyJpdiI6ImhBbTIwQXBXdjdpdk1Xdk5LQ1RsN3c9PSIsInZhbHVlIjoiYWZKS2h4NURPSlBrYVlZQURFZThRN2o2bERSN2ZLak1XdDloUHRzOEkwa2dHdThhMzY2bEdRemk3YkVvc0xjTzZjZit5Q3pOZlBuNVMyZkxESStiT1dBeHkwT2pWNENzenpPYlJac0FNbC9yMmxkYkZGVkpzTFNTMzlxQ3RhNkZiSlBHZmIxUnBweU80RnBsOHFnemRqWFEwUG15UHZSZW05b0N0MnBON1BnMGE1QldSRkNaQ25XQ0tJd1Z6T2g3a1B1NElad3NqTFhlWHVGbkZidzZFWFJUYmE0OXMxRFZVNHU0bDM5QzkzeVllbkNVQzg3LzBIcEppZFIya2xXM0thRmlyYjJZU1lXcm45TE9TdTN6d0E2ZGZwTWVjYTA4Z1lhOWJRNTFvbmNzNU9BNlVEVFV6eW0yYUVDSDBPUnpjdnpvNEdHOGg1ZVc4dkpQa2FvU1BEdUJKMFJSQkJHcEErUHlKWEs2U3dlSjNwYUxoWmNFLzcreEtVczh6YnlTZXlZTFZKRHY3QndnRDlxL1lHSGxlNkFZY3FBN3ByK016THlTL2RXVUM4NUZ5Z0dDNGhzcXRLekVBK2dNaU1JaSIsIm1hYyI6IjQzOTZjMDIyY2FmMGVmYjg4N2VjMWQ1N2E5M2E4ZmE3ZWY3ZmU0NjI1YjhkMTg3YTA1MzFmMzYwYTA2YjEyZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IklLV0haenJ0aEl6K1YxS1dSY2M4NVE9PSIsInZhbHVlIjoiWEhsYmhhOForTTFhaXN6R04zOFVrejhzSmw4VFYyblhkTm9UbGxnTm9rcUhFYkh1NGVyRVNMOGNsd1QvdkdTSUhGOFppeTFndENtaVhKSGJOMnhxSDJwWVc2TTdVRkdneVA0dTA1RElYUmFsVFdwMFYzbzh2cEFoUDIweVVtVWJJVklHSk4yNGd3NnVJaXdDWlZqTk1qRS83ck1QMGlSb00wUXk4dzlOaVN0Y1dGc3dCSGZvcEpzM3FkVmhGOHV4OUFydWtvMEsyOU50R2wvVUZ5ZjM2SXdXcjY4YWpPV2QzVVJQeEJaK3FuS2lyQ3l0UytzbjBoUlZUalhuQmRWRDVJbzRWTCtseWVrQnJIbW9oVFpScVNWU1dLVVpYK01Od245bkJvK20ySXl6R1FmQ3A1M1k0QzE2U3NmVkE4d3I5eVZMbmhPTC85NFJPeVFMbGZ5RXVYMXhkNnIxalE2Nm5NOVRZYmg1eXNCSnRFczVIRXpMY2c4Q2l3TEN3QkxvM2VCbGswYVJVMlFlVzZBMHlYejhyd3Nka0xFK1FqelBLc1B3YU5NaWZQV1JJb1hjTy9oWm4zMkhmZkZpbkZ5Zmp0c0F6cEZTTnRFaXJ3d09EQ2k1elBmYjlnTjJRWUt4K09SeE9RQlFnUlYxc1E0SXQyMkVUUGhoUmsvQ1pOczB2SWR0MUFkT0pybkhZemM4ejFURVpGRGhFOXk5eGVFdS9CMHlvU3NTbGMrWEJobXd0cG5YNVFpQnlrL3N1MC9GbXU0R3RTd1hyMyt4Z3F0Wk9JcG1ueWdTUzVJaHlKSml4VWwrN1NveEoyaXFSNWJKRUF0Y2lrYkEyV21yTS9GcyIsIm1hYyI6IjBmMTQwYWQ1OWY0YjA1YTI5ZjhmODQ4YjlmZGM3M2EzN2VhYTgxMTY2MDNlZmQzNTA4MTVmZWRiZjlmMDg5MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
