В Калуге сменился руководитель психиатрической больницы
В понедельник, 16 марта, и.о. главного врача областной психиатрической больницы им. А.Е. Лифшица назначен Михаил Миронов.
У него 20 лет опыта работы в психиатрии. Учился в Рязани, в этом же городе начинал работу, потом переехал во Псков.
В последние годы Миронов возглавлял Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии, рассказала министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.
Ранее больницу в Калуге возглавлял Игорь Жуков.
