T2 и TECNO запустили специальный тариф с безлимитом на ИИ
T2 и TECNO запустили специальный тариф с безлимитом на ИИ

17.03, 15:33
Источник фото: пресс-служба ТECNO
T2, российский оператор мобильной связи, совместно с брендом смартфонов и персональных устройств TECNO запустил специальный тарифный план. Он эксклюзивно доступен покупателям новых смартфонов линейки Camon 50 и других устройств бренда. Тариф включает пакет трафика и минут, а также безлимит на пользование умными функциями TECNO AI. При этом план содержит все ключевые продуктовые преимущества Т2, включая доступ к платформе кибербезопасности SafeWall, «Маркету Т2», гигабэку и центру обмена минутами и гигабайтами. Первый год тариф доступен по специальной цене.

Т2 и TECNO запустили специальный тариф для покупателей новых смартфонов бренда. Это первый в России совместный проект оператора и производителя смартфонов. Партнеры разработали тарифный план с учетом основных дифференциаторов Т2 и продвинутых возможностей устройств TECNO – встроенных функций ИИ.

Тариф включает 500 минут для звонков на российские номера и 40 Гб интернет-трафика. Дополнительно пользователь может ежемесячно получать еще 40 Гб при своевременной оплате тарифа. Абонентам также доступны бесплатные звонки внутри сети, безлимитный трафик на социальные сети, популярные видеосервисы, маркетплейсы и Яндекс.Диск. Клиенты специального тарифа также получают неограниченный доступ к технологии TECNO AI, интегрированной в новые устройства бренда.

Получить SIM-карту со специальным тарифом можно при покупке нового смартфона TECNO на маркетплейсах. Тариф доступен для новых подключений. Чтобы начать пользоваться услугой, клиенту необходимо зарегистрировать SIM-карту и пополнить счет на сумму, равную ежемесячной абонентской плате. Первый год абонентская плата составит 300 рублей, а далее – 799 рублей в месяц. После активации в строке состояния смартфона отобразится название сети TECNO.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Т2 усиливает продуктовый портфель новыми партнерскими интеграциями. В сотрудничестве с TECNO мы не просто разработали очередной тариф, а создали удобную цифровую среду, которая раскрывает сильные стороны конкретного устройства. Мы обеспечили пользователям смартфонов нашего партнера мгновенный доступ к уникальным возможностям их устройств без лишних настроек и доплат. Такой подход меняет привычную логику взаимодействия между оператором и вендором».

TECNO AI – это набор инструментов и функций, которые работают на основе искусственного интеллекта и являются частью операционной системы. Они упрощают поиск информации, создание контента и решение других задач.

