Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Более 5 миллионов обращений калужане оставили на Госуслугах за 2025 год
Более 5 миллионов обращений калужане оставили на Госуслугах за 2025 год

Дмитрий Ивьев
17.03, 13:22
0 181
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Жители Калужской области активно осваивают цифровые сервисы: в 2025 году через портал «Госуслуги» они оставили более пяти миллионов заявок. Это почти в два раза больше, чем всего два года назад, рассказали 17 марта в правительстве.

Сейчас все 88 основных социально значимых услуг можно получить в электронном виде — от записи к врачу до оформления льгот. Работа по переводу сервисов в цифру идёт в рамках национальных проектов по цифровой трансформации.

При этом многофункциональные центры (МФЦ) не теряют своей актуальности. В прошлом году калужане обратились в них более 1,2 миллиона раз. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, МФЦ сегодня — это место, где человек может получить помощь в удобном для себя формате: лично или с помощью цифровых инструментов. В регионе работают 106 таких центров и офисов, а список доступных услуг за год вырос на 40 позиций — теперь их 311.

Время получения многих услуг сократилось на треть. Например, оформить документы для звания «Ветеран труда» или получить «Семейный капитал» теперь можно гораздо быстрее. Индекс удобства сервисов в регионе сегодня составляет 67%.

Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей. Для них запустили специальный сервис «Возвращение к мирной жизни», работают сайт и чат-бот «Защитник 40». Через эти инструменты можно получить помощь с реабилитацией, трудоустройством и другими важными вопросами.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+