Калужская область вошла в число пилотных регионов по внедрению искусственного интеллекта

Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», рассказали 17 марта в правительстве.

ИИ уже помогает в самых разных сферах жизни. Например, в сельском хозяйстве: космические снимки и дроны с нейросетями анализируют поля и находят заброшенные участки или заросшие сорняками территории. Данные передаются контролёрам, чтобы вернуть землю в оборот. Благодаря такой работе в 2025 году в регионе удалось оживить более 13 тысяч гектаров сельхозугодий, а в этом году планируют добавить ещё 20 тысяч.

Ещё одна важная задача — борьба с борщевиком Сосновского. Нейросети обрабатывают аэрофотосъёмку и точно определяют, где растёт опасный сорняк. Это позволяет коммунальщикам быстрее обрабатывать проблемные зоны. Жители тоже могут помочь: на специальном геопортале есть карта, куда можно добавить информацию о зарослях борщевика рядом с домом.

Технологии ИИ помогают и в охране природы: нейросети фиксируют незаконные вырубки леса, делая контроль за лесным фондом более эффективным.

В сфере безопасности работает система «Безопасный город». Умные камеры распознают лица и номера машин, следят за качеством воздуха и помогают координировать работу экстренных служб. Только за прошлый год система помогла обработать более 200 тысяч происшествий.

А в коммунальном хозяйстве запустили «Монитор города» — цифровую систему, которая оптимизирует маршруты уборочной техники. Благодаря этому удаётся экономить до 30% топлива. Проект стартовал в Калуге, а теперь его уже перенимают другие регионы.

В этом году внедрение ИИ продолжится. Сейчас технологии искусственного интеллекта используют 11 ведомств области, три решения работают на единой федеральной платформе. Главная цель — чтобы цифровые помощники экономили время и чиновникам, и жителям, а вопросы решались быстрее и проще.