Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге стартовал чемпионат профмастерства «Абилимпикс»
В Калуге стартовал чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Дмитрий Ивьев
17.03, 12:55
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге начался региональный этап Всероссийского чемпионата «Абилимпикс» — соревнования по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Площадкой для состязаний стал Калужский колледж сервиса и дизайна.

В чемпионате участвуют 150 конкурсантов из разных уголков области. Они соревнуются в 25 навыках — от современных профессий до творческих ремёсел. Среди направлений: администрирование баз данных, графический дизайн, робототехника, предпринимательство, а также визаж, ногтевой сервис, роспись по шелку, работа портным и массажистом.

Этот чемпионат открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России. За 11 лет проект стал самым масштабным и узнаваемым событием в сфере развития профессиональных навыков для людей с инвалидностью.

Но состязаниями программа не ограничивается. Для участников подготовили насыщенную сопутствующую программу: мастер-классы, семинары, тренинги по предпринимательству, ярмарку вакансий и форум «Старт в карьеру». Также пройдут культурные и спортивные мероприятия, чтобы ребята могли отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Победители регионального этапа получат право представить Калужскую область на Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдёт в Москве в октябре этого года.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpWS29MTUI5UkIrWmlBUVc0cjZ0Tmc9PSIsInZhbHVlIjoiZWUyQlQ3NnRtWnBPNkxOL1hCWkZvTUJHL2ErVTRXWmtSSHFSbktzdUhTeFo1a0UvWlFLN3ZyZWpXamRZUFJVa2NzdTZzOWNTK05QSEZsT1VwUzIyd1JHOG1XZjJnMnpWMGY0SjVkQjkwVERsd1pScjljWXZGNEE2Smp3T2pKVEFUUjU3SmJlWFlyakEraEMxMGV0dzlmMHZOeW5VN3kvci80TUZ4MWdsYjZ5dWMxeVFHNk9DMTFtVnVndUdLeG1WKzF3N1JYb0NQWEE1S2NPU1ZySTdEME04M2NBNUlhdGUrVU9ncGF4aFRYemt6YnU0c1NDZXFHVkppUVdldWJMMStlMExqVUcvK0o3UmVsUzAwM0RFNjVHUzVYM2hFZDZrNE5oSE5EeXl4WGdiZ3pBREFieFRoVm4rem90WWhvOGNKRnJvUlRXRDV4djFKdlI5N1FLR1ZwSUF5MlAxQ0FNQyt1c0VWeVYxaEY2VXppcXhyYkJiVzFkditqZEFqcm5DUDBpQkMyYXJ3aWtCVk1ZaWNjK2JKUXJUYWJXZUg3Vm1jc1RpUC92RDhraGhUMGVLbGZPSjBQVkFWVlN5UGlUUyIsIm1hYyI6IjJlMWY0NDQ2YTQ4MTUzOTFmZmZjZGI3YzU1NDQ2YmEwOWM3NTE4ZTgwYjI1MTYwM2RhOTdmZGJlMThjN2M0NDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZNYkVhWkU5Z3d2M2k2SE1mWDZseFE9PSIsInZhbHVlIjoiODlCNWhBYXozdk8rSkNkRXB3VEFxTUhKV1hxdEd6UkFjRTZRVU5yb2JWMXo1SGZpOEpHRVkwdE96U0FsREN5MnZscXhaWjVuc21UeHNaYnF3NXNPNUtFOWJyclVIMC9hbXIrQWozSVFHbzNFREdnK2RCVklGc1pvRm9GTEs1UjJxUVBjbUlDczE1SnBLN3RSM0plMTZBSmVMellqWllBQTErZ3J2NG5UTUFFRlV5MXVCd3V4dG5jUXpZVDNVR3FWMWlmR0hNaXpnMldQeFVUa0lBeUJ0TE1PYnlXeEdpT29xcDlZMGpLTVJaT3M2Vm90Wmo4RXQ0NDcrWk5mZjhNV215bjg5SU9RWlIvbkFnakh0cGlDUjZXMmFneGV3eTI3SGtOMWhEUHdYYXN5WEVlbU9aVHhWWnYxWWZ5cEY5RjR3SHhpTnpuS2FLaUV2cFRWQ3pYSmMrQzJjaDg0Z0JLeml6eVBtZnJiT09aK0o0YUlOMkxHNVIwSVRpYWJDcWp5VmtVTUNlNzFEWVphT1dTSjdDVG8xdjluUlI4YnJ4RnRpRTU5WE8ybVl4TWxWVmxJeUNSeTl2dGhKTG9ac1M1bzVvQU1aeE1IWWdPbUprbjRVdnQ4OXFYK0FNaU5QMEZDRmo1bzFZUTFiUzhmRWs5NE5POVBOd3BFaVZHSE1Pc1RyVi9YSVlpVFNjT3hBRDcyNUNUanNZaHhmSTZGY0tEdkVMa1FLY3B6VWRoTjBTU08xSkdlaVUzOFJ4TzJRd3N4U1ZtTXpGWVFGc1c1S2hVZVNRZXRuTVFFaUxwdHhaTkcxS2JMMnZ6QW9uU0pOc0lmdFVPTXV2TFY3LzUzQUxmUCIsIm1hYyI6IjZkZTVhZDUyMzY3MmM0YjdhYTI3ZGQyYTVlOTg2Y2ZiNmU2OGNjYjAxNjQ4ZGNmNmM1MjRhZDAwY2VhMTk2N2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+