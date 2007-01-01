В Калуге стартовал чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

В Калуге начался региональный этап Всероссийского чемпионата «Абилимпикс» — соревнования по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Площадкой для состязаний стал Калужский колледж сервиса и дизайна.

В чемпионате участвуют 150 конкурсантов из разных уголков области. Они соревнуются в 25 навыках — от современных профессий до творческих ремёсел. Среди направлений: администрирование баз данных, графический дизайн, робототехника, предпринимательство, а также визаж, ногтевой сервис, роспись по шелку, работа портным и массажистом.

Этот чемпионат открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России. За 11 лет проект стал самым масштабным и узнаваемым событием в сфере развития профессиональных навыков для людей с инвалидностью.

Но состязаниями программа не ограничивается. Для участников подготовили насыщенную сопутствующую программу: мастер-классы, семинары, тренинги по предпринимательству, ярмарку вакансий и форум «Старт в карьеру». Также пройдут культурные и спортивные мероприятия, чтобы ребята могли отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Победители регионального этапа получат право представить Калужскую область на Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдёт в Москве в октябре этого года.