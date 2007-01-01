Шапша встретился со слушателями программы «Школа мэров»
Шапша встретился со слушателями программы «Школа мэров»

Дмитрий Ивьев
17.03, 14:37
В шестом потоке программы развития муниципального кадрового управленческого резерва обучается два наших земляка: Александр Мосолов из Тарусского района и Николай Осеев из Боровского района.

- Молодые управленцы поделились впечатлениями, - отметил 17 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Отмечают пользу программы, возможность расширить горизонты, по-другому посмотреть на решение повседневных задач. Рассказали о своих проектах.

По словам главы региона, Александр Мосолов работает над выстраиванием работы органов власти с учетом обратной связи с жителями. А Николай Осеев берется за решение задачи по улучшению качества содержания общественных пространств Боровска.

Новости по тегу
калужская область
eyJpdiI6IlpZeWFwRmEvMllDaHB4YW1wSmluWUE9PSIsInZhbHVlIjoiTWNlQi9DL3A5bVVSdGpwQXRwMEp3TjZLRDhmeUFhNmlhdlB4RmNMcVFXV3FiWDJLMGlKSXd3NkhuaFg3Y3VFNGUvWW5IdkdKOElEVDREc2RHK3JUb1FSaUxESzZjQ3dWNVlCeVRJMjFuTGpad2JVZm13SlNQZzhGcm5zQXFqSk41YmY4TXhzei9iMjJldkVOVzR6SGFWcVVCRUNYa2pSSVFZMSsySk1FWG9xRkM5ZVVOaFhWSUxpeE01R1dhZzlwNVJYUW9QTWFuTThsVCtzaDlQOE9Ra1pZSHUzZER6UjZ4bDhTRmdXOVoyQUlUaE1HcitHQlg2OFQ3dnQ1Q0tJdmlGWStJNEtxd0JYbm5RNWZGNGF1Qk1wUERkZ1JtbFpXc21ySGpmdGVwWFY2Y3lKYUVHaklwR3hsMzFiN21ETTZ6SVd6bHYxOXAydERIOGNxVjlQUVB0elVrWUZGbGVjOVlCN1lLL08vZEluYVRaZklLbS9DRTNVTE9ZeWloVEdxaGNSMS9lNHpCZFhneXF1N0llZ3l6ejVianhGUTYyUkxHOXlOZGtNSTArSHFmRDBmdnFKVlVuYmJ5VitSUHh0dSIsIm1hYyI6IjM4Nzg3MWFiMTQ1NzBhYTJlNWY3MDQ1OGQ2MGM1Y2ZhZTViMTRmMTA1N2ExY2JjYWYxZTRhODRjM2YwODc1YzAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjNzbnU0bkRGU2lsK3BscVJmcjVERVE9PSIsInZhbHVlIjoiUDRJT1I3QWhtMTkxaE5WZ3FZb1RHVTZQS3ErRGF4Y1VRL3NIemQwVlpWK242MGJLRTRRSlJCaEtmRU5Wd0hoNUgzaCsrajJmMjFjTEl0djU1MzRQQmFXYXk0U0wzdUdYZExCRkJHZUhEZCtZRCtIcysxaHFQUHdxTVRCT0ovVHYyVlowbjhJcUh0bnkxY2szdVROK2hNbkhYdm9qbURNaFNDZ1VIMjUyWGxDWjM0VjZ2R0RUemxoZEZEb1F6QTVtd2ZIK3MvL2F2ZU1iUFZ5RWhMb3lwSnVncytlaG5UWDdEYStjeEtXUVpMaDArSndGU0o1RVovb2IwQWM3a28wUUxuOTh2QjI4b3FWN2dZRCtYdzE4Ly9MTVdoTm16Mk9KMm0xdGVCZU1yL2h1a3RucnUzaFBsV2RTbWVYVXVtWlkzcFZJQ3VRNlRHM0Njc3M5VC96WjJVVlpGbXp4anNORjVtUHpQTWE4OGJ4Sm9PZ2x5R2xVMS8zajV5eDlXNmhHTlN6cUtqWkhuKy8rV2ZQQndKSkhEYVl1d2VqQjc0ZS8xRDFYODlLbmNpUGxheXRFSFZKNnlxOEtXWUJFSWxIY2dBQkwzZG9VZU1QQVpvTHg4RDJKR0wyUkhjZ0NjUVFKazVvZWJHYTZRWHNPTG9sMTBaN1VTajhndE9ZajJSTXY1QnluVVdJeFdjVS9kQThGNHNNUTBwaGlkWm05MjVLWDZVYjdLQytMWGhTNFJydk40Nk4ycWh5SVJTM1ZiMUx5NnQyRzNqM2pSU243YVdkUGs4U3MweU03Uk5LT3Nkcy9hRHR1ck5YcStSN3ZWZkMyNVNBUHJKa3lFa0VYZ01yRyIsIm1hYyI6IjhkNDQyNjIwOTBkNjIyZjYzNGMzMGNkZThmN2VjZDg1YjNjN2E4Y2M0MzY2Y2YwM2Y5OWExNmIzZmJkMzA1NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
