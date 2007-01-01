Шапша встретился со слушателями программы «Школа мэров»
В шестом потоке программы развития муниципального кадрового управленческого резерва обучается два наших земляка: Александр Мосолов из Тарусского района и Николай Осеев из Боровского района.
- Молодые управленцы поделились впечатлениями, - отметил 17 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Отмечают пользу программы, возможность расширить горизонты, по-другому посмотреть на решение повседневных задач. Рассказали о своих проектах.
По словам главы региона, Александр Мосолов работает над выстраиванием работы органов власти с учетом обратной связи с жителями. А Николай Осеев берется за решение задачи по улучшению качества содержания общественных пространств Боровска.
