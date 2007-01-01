В Калуге начал разваливаться постамент «шарика»
Плитка не выдержала испытаний нынешней зимы.
На данный момент обвалилось около половины плитки со стороны гигантской скамейки.
- Этот объект находится на гарантии после проведённой реставрации, - прокомментировали ситуацию 17 марта в городской администрации. - Подрядчику уже указали на выявленные повреждения. До 10 апреля он проведёт восстановительные работы.
Напомним, реставрация памятника 600-летию Калуги завершилась в августе 2021 года.
