Смартфон или касса: выбираем самый удобный способ покупки билетов на электричку в Калуге

На вокзале Калуга-1 для этого имеется три варианта.

Кассы или билетный терминал

На прошлой неделе мой маршрут пролегал в первый российский наукоград — Обнинск, куда из Калуги ходят пригородные электрички. Предстояла важная встреча, опаздывать, а тем более срывать ее, было недопустимо. Поэтому я подошел к делу максимально предусмотрительно и, чтобы избежать неприятных сюрпризов, решил купить билет заранее.

За день до отправления я прибыл в кассовый зал станции Калуга-­1. Там меня встретили тишина и спокойствие: очередная электричка уже ушла, а пассажиры на следующую еще не прибыли и не заняли очереди в кассы. В том, что мне просто повезло, я убедился на следующий день, когда прибыл к своей отходящей электричке. Кассовый зал оказался заполнен народом, а к окошкам тянулись длинные очереди. До отправления оставалось порядка 15 минут, и люди то и дело беспокойно поглядывали на часы. Я трижды похвалил себя, что не поленился купить билет заранее.

На вокзале «Калуга-­1» можно воспользоваться и альтернативным способом — билетными пригородными терминалами, которые принимают к оплате и наличку, и банковские карты. Их там четыре. Но, во­-первых, к автоматам тоже стоят очереди, хоть и поменьше. Во-­вторых, для покупки нужно совершить с аппаратом порядка десяти манипуляций и многие, особенно люди в возрасте, испытывают сложности при использовании электроники. Хотя у аппаратов дежурит сотрудница вокзала, которая помогает приобрести билет, есть шанс простоять в такой очереди еще дольше, чем в кассу. Однажды мне «повезло» провести в такой очереди 10 минут, из-­за чего я чуть было не опоздал на электричку. Так совпало, что сразу три пары пассажиров запутались при оформлении билетов и сотрудница РЖД металась между ними, помогая «распутаться». Из-­за этого обе очереди к обоим аппаратам ползли, как черепахи.

Отсюда делаем вывод: заблаговременная покупка билета в кассе или терминале, хотя и избавляет от неудобств и переживаний, но все-­таки отнимает изрядное количество времени. Приехав же на вокзал ко времени отправления, вы рискуете и вовсе опоздать, а избежать стоя­ния в очередях и вовсе дело невозможное. Впрочем, всех этих неудобств можно легко избежать, если прийти на перрон с электронным билетом. Забегая вперед, скажу, что именно этот способ приобретения билетов выигрывает у всех предыдущих, поэтому остановимся на нем подробнее.

Агрегаторы билетов

Моя деловая встреча состоялась вовремя, и до обратной электрички еще осталось время на прогулку по проспектам науко­града. В этот раз я решил купить обратный билет онлайн. Заняв столик в кофейне, приступил к изучению сервисов по продаже электронных билетов. Популярных ­платформ, предлагающих такую услугу, немало. Есть в их числе и официальные сайты перевозчиков, и даже агрегаторы, так что выбор за вами — найдите самый удобный вариант и пользуйтесь.

Как правило, на таких ресурсах предлагается установить свое приложение, но когда смартфон и так перегружен мобильным софтом, предпочтительнее веб­-версия. Интерфейс на таких платформах достаточно стандартный и несложный. Вводите дату, пункты отправления-­назначения, требуемое число билетов и выбираете подходящий рейс. Следует быть готовым к тому, что платформа попросит вас ввести данные банковской карты — быстренько подцепить СБП не получится. И если в уюте кофейни это сделать не так уж сложно, то на бегу удобства это не добавляет. Если же вы покупаете билет на экспресс, то ввести придется еще и данные паспорта.

Скажу честно, проводить подобные процедуры на смартфоне никогда не любил, предпочитая использовать для этого ноут­бук с его большим экраном и удобными клавишами. Для смартфона же гораздо удобнее приложения. И тут меня осенило.

Сервис «Транспорт» в Яндекс Go

У меня на смартфоне уже много лет стоит приложение Яндекс Gо, которое я частенько использую для вызова такси и иногда для доставки. В числе сервисов там имеется и «Транспорт», который с конца 2025 года умеет не только строить маршруты и отслеживать передвижение общественного транспорта, но и помогает покупать билеты на электрички. Последний функционал до сего дня мной не использовался ни разу, но в подкорке отложилось, что он есть. И в обнинской кофейне пришло время познакомиться с ним поближе.

Несколько кликов по экрану — и передо мной расписание Обнинск — Калуга. Осталось только выбрать ближайший рейс и завершить покупку. Процедура настолько простая, что ее можно совершить даже на ходу.

И обратите внимание: нет никакой необходимости переключаться между приложениями. Все собрано в одном. Еще одно преимущество этого приложения перед подобными: не надо тратить время на привязку карты. Ведь все, кто заказывает такси, наверняка уже давно привязали ее к Яндекс Gо, частью которого, как мы помним, и является раздел покупки билетов. Очень удобно. Вспомнив свои стояния в очередях в кассу и автоматы даже досада взяла оттого, что только сейчас вспомнил об этом приложении. Но вернемся к процессу.

Купленный электронный билет появляется в специальном разделе приложения «Билеты». Перед посадкой его потребуется активировать с помощью турникета или валидатора. В Обнинске есть турникеты, а вот в Калуге на вокзале установили 12 валидаторов. Они расположены в районе надземного перехода. Так как я отправлялся из Обнинска, свой первый билет, купленный через приложение, активировал через турникет. Для этого открыл Яндекс Go, кликнул на «Транспорт», затем внизу слева выбрал раздел «Билеты» и отсканировал QR-код на экране турникета. После этого в приложении появился штрихкод, который я отсканировал на турникете и позже показал контролеру.

Резюмируя свой опыт, однозначно могу сказать, что использование Яндекс Go стало одним из самых приятных открытий в этом году. Рекомендую и вам сделать его.