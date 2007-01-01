Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Вода поднялась во всех крупных реках Калужской области
Вода поднялась во всех крупных реках Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.03, 14:27
0 598
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 марта, МЧС сообщило, как изменилась ситуация с паводком за последние сутки.

Уровень воды увеличился во всех крупных реках региона.

Ока в Калуге прибавила 28 сантиметров.

Угра в Товарково поднялась на 50 сантиметров.

Уровень Протвы в Спас-Загорье увеличился на 25 сантиметров.

Жиздра в Козельске поднялась на 17 сантиметров.

При этом до опасных значений во всех населенных пунктах ещё далеко.

Напомним, из-за подъёма воды в Оке жителям Калуги грозит эвакуация.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+