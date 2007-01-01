Вода поднялась во всех крупных реках Калужской области
Во вторник, 17 марта, МЧС сообщило, как изменилась ситуация с паводком за последние сутки.
Уровень воды увеличился во всех крупных реках региона.
Ока в Калуге прибавила 28 сантиметров.
Угра в Товарково поднялась на 50 сантиметров.
Уровень Протвы в Спас-Загорье увеличился на 25 сантиметров.
Жиздра в Козельске поднялась на 17 сантиметров.
При этом до опасных значений во всех населенных пунктах ещё далеко.
Напомним, из-за подъёма воды в Оке жителям Калуги грозит эвакуация.
