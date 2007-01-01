В Хвастовичах мать троих детей накопила долги по алиментам на 400 тысяч

Во вторник, 17 марта, прокуратура Хвастовичского района сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она неоднократно не выплачивала алименты на содержание своих несовершеннолетних детей.

— Женщина должна была по решению суда выплачивать алименты своим детям. Обязательства она не исполнила. В сентябре 2023 года её привлекли к административной ответственности. С мая 2025 года по январь 2026 года она снова не выплачивала деньги. У неё образовалась задолженность около 400 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Теперь женщине грозит наказание на срок до одного года.