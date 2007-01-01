Жителям Калуги грозит эвакуация из-за подъёма воды в Оке
Жителям Калуги грозит эвакуация из-за подъёма воды в Оке

Дмитрий Ивьев
17.03, 12:30
На городской планёрке 16 марта обсудили, как Калуга будет встречать весеннее половодье. Специалисты проработали три возможных сценария — от самого мягкого до наименее вероятного, но серьёзного.

По самому благоприятному прогнозу вода в Оке поднимется на 4–9 метров. В этом случае подтопление затронет 13 хозяйственных объектов — в основном это скважины, которые можно быстро защитить.

Если уровень поднимется на 9–11 метров, зона подтопления расширится. В воду могут попасть 19 технических объектов, два многоквартирных дома и два предприятия. В таком случае, возможно, придётся эвакуировать более 660 человек.

Самый серьёзный сценарий — подъём воды на 13,5 метра. Он маловероятен, но к нему тоже готовятся. При таком развитии событий под угрозой окажутся четыре моста и около тысячи жителей.

Чтобы быть наготове, в городе сформирована крупная группировка сил: почти 400 человек и около 100 единиц техники. Подготовлены пять пунктов временного размещения для эвакуированных, а также 16 автобусов и грузовиков, которые при необходимости быстро доставят людей в безопасные места.

Власти отмечают, что Ока уже начала медленно подниматься, но пока темпы роста уровня воды невысокие.

