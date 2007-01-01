Калужане рассказали, сколько дней нужно для идеального отпуска

Сервис SuperJob спросил у жителей Калуги, какой продолжительности должен быть отпуск мечты. Оказалось, что большинство хочет отдыхать подольше.

Только 4% опрошенных согласны на короткий отпуск в 10 дней. Двумя неделями готовы ограничиться 16% калужан, тремя — 17%. А вот месяц отдыха (четыре недели) назвали идеальным вариантом 33% участников опроса. Ещё 23% и вовсе хотели бы отдыхать дольше месяца.

Интересно, что предпочтения у мужчин и женщин немного различаются. Женщины чаще соглашаются на две или три недели, а мужчины чаще настаивают на четырёхнедельном отпуске или даже более длительном.

Возраст тоже влияет на выбор. Молодые люди до 35 лет чаще готовы отдохнуть 10 дней или две недели. А вот люди постарше — от 35 до 45 лет и старше — чаще выбирают четыре недели и больше. Среди старшего поколения почти 40% считают, что меньше месяца отдыхать просто нет смысла.

Образование и доход тоже играют роль. Те, у кого есть только среднее профессиональное образование, чаще мечтают о четырёхнедельном отпуске — так ответили 41% этой группы. Среди обладателей вузовских дипломов таких 30%.

А вот люди с высокой зарплатой (от 200 тысяч рублей в месяц) чаще хотят отдыхать подольше: 36% выбирают четыре недели, ещё четверть — больше месяца.