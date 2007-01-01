В Калуге аккаунты взламывают через сообщения в домовых чатах

Дмитрий Ивьев
17.03, 11:57
Коммунальщики предупредили жителей города о действиях мошенников.

- Участились случаи взлома аккаунтов в мессенджерах и звонки собственникам, мошенники представляются сотрудниками УК, - рассказали 16 марта в одной из управляющих компаний. -  Управляющая компания не создает чаты в Телеграмм, не запрашивает обновления данных для процедуры оцифровки, не запрашивает коды и не отправляет ссылки.

Калужан попросили быть внимательнее и не отправлять преступникам свои данные.

