В Калуге аккаунты взламывают через сообщения в домовых чатах
Коммунальщики предупредили жителей города о действиях мошенников.
- Участились случаи взлома аккаунтов в мессенджерах и звонки собственникам, мошенники представляются сотрудниками УК, - рассказали 16 марта в одной из управляющих компаний. - Управляющая компания не создает чаты в Телеграмм, не запрашивает обновления данных для процедуры оцифровки, не запрашивает коды и не отправляет ссылки.
Калужан попросили быть внимательнее и не отправлять преступникам свои данные.
