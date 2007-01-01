Кто попал в «Белый список» сайтов: по просьбам калужан публикуем полный каталог
Очень много жалоб на отсутствие интернета в городе поступает от калужан в последние дни. Жители интересуются, сколько ещё ждать восстановления интернета и почему операторы не делают корректировку оплаты? По словам одного из местных жителей, услуги нет уже полмесяца, а платить приходится полностью.
Пока кто-то не может спокойно работать на удалёнке, региональное Минцифры отвечает, что «Белые списки» работают в штатном режиме, а сроки возвращения интернета им неизвестны, так как этот вопрос зависит не от них, а ведомств, отвечающих за безопасность.
Жители Калужской области в ответ задались вопросом, а где же «Белые списки» можно посмотреть? Ведомство в ответ на соответствующий вопрос в соцсетях, дало ссылку на новость о последнем обновлении «Белого списка», однако калужане попросили ссылку на полный. Этот запрос, увы, остался без ответа.
Мы изучили сайт Минцифры, и полного списка не нашли. Зато обнаружили несколько новостей о составлении первой версии этого самого белого списка, и последующие об этапах его расширения.
Ниже мы собрали воедино все сайты и приложения, упоминаемые в этих новостях.
Будем следить за обновлениями и пополнять базу новыми ресурсами по мере их появления.
«Белый список» сайтов и приложений, которые открываются при блокировках мобильного интернета
- Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max
- Сервисы Госуслуг
- Сервисы Яндекса
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries
- Avito
- Дзен
- Rutube
- Официальный сайт платёжной системы Мир
- Сайты Правительства и Администрации Президента России
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
- Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2
- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ
- Почта России
- Альфа-Банк
- государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак
- СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler
- РЖД и туристический портал Туту.ру
- навигатор 2ГИС
- такси Максим
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo
- Центробанк
- операторы связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»
- платформа «Россия — страна возможностей»
- федеральная государственная автоматизированная информационная система «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»
- СМИ: «Известия», ТАСС
- сервис поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»
- охранная системы «Цезарь Сателлит»
- онлайн-кинотеатр Окко
- информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»
- Совет Федерации
- МВД
- МЧС
- Движение первых
- авиакомпания «Аэрофлот» и «Победа»
- интернет-ресурс «Объясняем РФ»
- «Россети»
- «Росатом Сеть зарядных станций»
- оператор связи «Мотив»
- Московская биржа
- портал для вакансий и поиска работы HeadHunter
- сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»
- сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка»
- «Деловые линии»
- СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ»
- онлайн-кинотеатр «Иви»
- супермаркеты: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович»
- банки ВТБ и ПСБ
- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»
- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»
- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков
- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»
- онлайн-кассы «Эвотор»
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса
- компания «Росагролизинг»
- сеть магазинов «Детский мир»
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»
- маркетплейс «Мегамаркет»
- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ
