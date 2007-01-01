Кто попал в «Белый список» сайтов: по просьбам калужан публикуем полный каталог

Евгения Родионова
17.03, 12:35
Очень много жалоб на отсутствие интернета в городе поступает от калужан в последние дни. Жители интересуются, сколько ещё ждать восстановления интернета и почему операторы не делают корректировку оплаты? По словам одного из местных жителей, услуги нет уже полмесяца, а платить приходится полностью.

Пока кто-то не может спокойно работать на удалёнке, региональное Минцифры отвечает, что «Белые списки» работают в штатном режиме, а сроки возвращения интернета им неизвестны, так как этот вопрос зависит не от них, а ведомств, отвечающих за безопасность.

Жители Калужской области в ответ задались вопросом, а где же «Белые списки» можно посмотреть? Ведомство в ответ на соответствующий вопрос в соцсетях, дало ссылку на новость о последнем обновлении «Белого списка», однако калужане попросили ссылку на полный. Этот запрос, увы, остался без ответа.

Мы изучили сайт Минцифры, и полного списка не нашли. Зато обнаружили несколько новостей о составлении первой версии этого самого белого списка, и последующие об этапах его расширения.

Ниже мы собрали воедино все сайты и приложения, упоминаемые в этих новостях.

Будем следить за обновлениями и пополнять базу новыми ресурсами по мере их появления.

«Белый список» сайтов и приложений, которые открываются при блокировках мобильного интернета

  • Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max
  • Сервисы Госуслуг
  • Сервисы Яндекса
  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries
  • Avito
  • Дзен
  • Rutube
  • Официальный сайт платёжной системы Мир
  • Сайты Правительства и Администрации Президента России
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
  • Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2
  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ
  • Почта России
  • Альфа-Банк
  • государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак
  • СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler
  • РЖД и туристический портал Туту.ру
  • навигатор 2ГИС
  • такси Максим
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo
  • Центробанк
  • операторы связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»
  • платформа «Россия — страна возможностей»
  • федеральная государственная автоматизированная информационная система «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»
  • СМИ: «Известия», ТАСС
  • сервис поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»
  • охранная системы «Цезарь Сателлит»
  • онлайн-кинотеатр Окко
  • информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»
  • Совет Федерации
  • МВД
  • МЧС
  • Движение первых
  • авиакомпания «Аэрофлот» и «Победа»
  • интернет-ресурс «Объясняем РФ»
  • «Россети»
  • «Росатом Сеть зарядных станций»
  • оператор связи «Мотив»
  • Московская биржа
  • портал для вакансий и поиска работы HeadHunter
  • сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»
  • сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка»
  • «Деловые линии»
  • СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ»
  • онлайн-кинотеатр «Иви»
  • супермаркеты: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович»
  • банки ВТБ и ПСБ
  • службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»
  • СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»
  • ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков
  • Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
  • железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»
  • операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»
  • онлайн-кассы «Эвотор»
  • мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса
  • компания «Росагролизинг»
  • сеть магазинов «Детский мир»
  • сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»
  • маркетплейс «Мегамаркет»
  • ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ

