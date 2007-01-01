Главная Новости Общество Губернатор рассказал об успехах Куйбышевского района
Губернатор рассказал об успехах Куйбышевского района

Дмитрий Ивьев
17.03, 10:06
Владислав Шапша отметил, что за прошедший год в Куйбышевском районе удалось реализовать несколько важных проектов. В Бетлице закончили капитальный ремонт школы — теперь дети учатся в обновлённом здании. Весь райцентр обеспечили проводным интернетом: к сети уже подключились около 400 домов.

В посёлке Кузьминичи построили новую блочно-модульную котельную. Уже следующей зимой от неё будут получать тепло местная школа и дом культуры.

Глава региона также рассказал о ближайших планах. Бетлица готовится к четвёртому этапу строительства канализационных сетей — проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Это позволит подключить ещё около 200 домов. Реализовать задуманное планируют за счёт списания бюджетных кредитов.

По программе развития сельских территорий в селе Мокрое отремонтируют дорогу. В Бетлице начали проектировать жилой комплекс из десяти домов. Также завершат ремонт участка дороги «Бетлица – Ветьмица – Бутчино».

Все эти изменения стали возможны благодаря росту экономики: собственные доходы района за год увеличились почти на треть. Главная отрасль местной экономики — сельское хозяйство. Производство продукции АПК выросло на 23%, и по этому показателю район занимает второе место в области в расчёте на одного жителя. Производство мяса увеличилось почти вдвое, а по объёмам производства молока Куйбышевский район входит в пятёрку лидеров по региону.

Губернатор поблагодарил жителей района за труд, вклад в развитие малой родины и бережное отношение к истории края.

калужская область
