Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужанин отправится в колонию за уклонение от административного надзора
Калужанин отправится в колонию за уклонение от административного надзора

Евгения Родионова
17.03, 11:28
0 257
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 марта, прокуратура города Калуги сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным за неприбытие без уважительной причины к месту жительства после отбываний наказания в колонии.

— Мужчина отбыл наказание в колонии за кражу. Ему установили административный надзор сроком на три года с возложением административных ограничений в виде обязательной явки два раза в месяц в полиции по месту жительства для регистрации и запрета выезда за пределы города. Мужчина не пришёл к избранному месту жительства, - пояснили в прокуратуре.

Его задержали сотрудники полиции.

Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+