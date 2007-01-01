Калужанин отправится в колонию за уклонение от административного надзора

Во вторник, 17 марта, прокуратура города Калуги сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным за неприбытие без уважительной причины к месту жительства после отбываний наказания в колонии.

— Мужчина отбыл наказание в колонии за кражу. Ему установили административный надзор сроком на три года с возложением административных ограничений в виде обязательной явки два раза в месяц в полиции по месту жительства для регистрации и запрета выезда за пределы города. Мужчина не пришёл к избранному месту жительства, - пояснили в прокуратуре.

Его задержали сотрудники полиции.

Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.