В Калужской области 9-летнему ребёнку выплатили долг по алиментам
Во вторник, 17 марта, прокуратура Ферзиковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства об исполнительном производстве.
По данным ведомства, при расчёте алиментов судебный пристав допустил нарушений. На счёт 9-летнему ребёнку не перечислили денежные средства в размере 120 тысяч рублей.
Прокуратура района внесла представление руководителю Федеральной службы судебных приставов.
Нарушения устранены. Деньги перечислили ребёнку.
