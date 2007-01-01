Из Калужской области высланы 52 мигранта
Граждане семи государств вынуждены были принудительно покинуть территорию страны, сообщили 17 марта судебные приставы.
Домой улетели 24 жителя Узбекистана, 13 жителей Таджикистана, по пять граждан Молдовы и Азербайджана, по два гражданина Кыргызстана и Казахстана, а также гражданин Нигерии.
Все иностранцы попались на нарушении миграционного законодательства.
