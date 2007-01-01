Более пяти тысяч калужских семей получили помощь от государства в этом году

Дмитрий Ивьев
16.03, 13:56
С начала 2026 года в Калужской области больше пяти тысяч семей смогли получить финансовую поддержку благодаря нацпроекту «Семья». Это разные виды выплат и пособий, которые помогают родителям в непростых ситуациях.

Чаще всего семьи обращаются за ежемесячными выплатами: их получили 3 744 многодетные семьи, где воспитывают четверо и более детей. Также популярна помощь с ипотекой — 356 многодетных семей получили компенсации на оплату процентов по кредитам.

Региональный материнский капитал оформили 316 семей при рождении второго ребёнка и 253 семьи — при появлении третьего и последующих детей. Единовременную выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего или следующего ребёнка получила 171 семья.

Отдельная поддержка предусмотрена для будущих мам, которые учатся: 33 студентки-очницы, вставшие на учёт по беременности, получили по 100 тысяч рублей. С этого года правило стало мягче: теперь такую выплату могут получить не только студентки дневного отделения, но и те, кто учится заочно или на вечернем отделении. Об этом рассказала заместитель министра труда и соцзащиты региона Елена Алексеева.

Ещё 225 семей заключили социальный контракт — это особая форма помощи, когда государство даёт деньги на старт: например, на открытие своего дела, обучение или решение сложной жизненной ситуации.

Власти отмечают, что в рамках нацпроекта «Семья» постоянно расширяют список тех, кто может получить поддержку.

