Главная Новости Общество Владислав Шапша призвал калужан поддержать земляков на премии «Служение»
Дмитрий Ивьев
16.03, 14:20
Жители Калужской области претендуют на победу во всероссийской муниципальной премии «Служение». Конкурс организован ассоциацией ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента, и губернатор Владислав Шапша призвал земляков проголосовать за своих кандидатов.

Среди номинантов — Евгений Филонов, директор Серпейской школы и ветеран специальной военной операции. Он не только занимается патриотическим воспитанием детей, но и работает депутатом в Мещовском округе, участвует в проекте «Герои земли Калужской».

Ещё один претендент от региона — Сергей Зорюков из администрации Людиновского округа. Именно он предложил изменить подход к работе с жителями: вместо долгих хождений по кабинетам внедрить принцип единого окна, когда все вопросы можно решить в одном месте.

Оба участника прошли строгий отбор и вошли в число 110 финалистов из разных уголков страны. Сейчас стартовало народное голосование, и исход зависит от каждого жителя.

Губернатор напомнил, что Евгения и Сергея объединяет искренняя преданность своему делу и региону, и предложил калужанам отдать голоса за земляков. Проголосовать можно онлайн на портале «Госуслуги».

