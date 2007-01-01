Вода начала подниматься в крупных реках Калужской области

Главное управление МЧС по региону в понедельник, 16 марта, опубликовало новые данные.

За сутки уровень воды в Протве в Спас-Загорье повысился на 48 сантиметров, в Угре на территории Товарково – на 38 сантиметров.

Ока в Калуге поднялась на 13 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 7 сантиметров.

По прогнозам, во время паводка вода в Протве, Жиздре и Угре может подняться до опасных значений.