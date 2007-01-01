Кабмин поддержал инициативы участников отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!»

В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум ЕР. Главными темами мероприятия стали жилье и комфортная городская среда.

«Единая Россия» несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков», – отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

За последние 5 лет благодаря народной программе партия привела в порядок и отремонтировали 50 тысяч общественных пространств и дворов. Свыше 1,5 миллионов домовладений подключены к газу. Расселено около 16 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Также расширена программа семейной ипотеки. Построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тысяч километров дорог. Завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти шестисот объектов ЖКХ.

В ходе форума на круглых столах прозвучали инициативы партии по трудоустройству ветеранов СВО.

«Было бы правильно помочь ветеранам трудоустраиваться именно в этих сферах, как на рабочей специальности, так и на управленческих позициях. Мы предлагаем на базе строительной компании запустить курсы для ветеранов СВО, чтобы они могли за 3–4 месяца освоить профессию, а после курса гарантированно устраиваться на работу», — подчеркнул ветеран СВО, Герой России, депутат Ростовской-на-Дону гордумы Андрей Манухин.

Участники круглых столов высказали предложения по поддержке молодежи страны, внедрению инновационных технологий в городском хозяйстве, строительству не менее 50 автодорожных обходов и высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях: Черноморском, Северо-Западном, Восточном и направлении Север-Юг, и трансформации вокзалов в комфортные общественные пространства.

Вместе с губернаторами и представителями «Единой России» определено свыше 2 тысяч точек роста.

«Впервые за всю историю страны мы подошли к развитию комплексно», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, несмотря на внешние вызовы, страна демонстрирует рекордные показатели в строительстве, а совместная работа с партией «Единая Россия» обеспечивает эффективность решений на местах. Он поддержал инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую Народную программу партии.

Напомним, партия организует серию отчётно-программных форумов во всех федеральных округах. Следующая встреча состоится в Нижнем Новгороде. Сбор предложений проходит не только в экспертном формате, но и на сайте естьрезультат.рф.

Источник: сайт https://er.ru/