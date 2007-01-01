Из-за проблем с Телеграмом видео переезжает в МАХ и соцсети
Из-за проблем с Телеграмом видео переезжает в МАХ и соцсети

16.03, 12:50
В эти выходные возникли серьезные трудности с работой Телеграм в России в целом и Калужской области в частности, которые продолжаются до сих пор. Наши читатели массово жалуются на сложность с загрузкой фотографий и видео. В ближайшее время ситуация врядли исправится.

В связи с этим мы были вынуждены скорректировать выкладку наших материалов. Если раньше новости, фото и видео мы размещали на всех наших площадках – Вконтакте, Одноклассники, Телеграм, МАХ, - то теперь это невозможно делать в прежнем режиме без использования средств обхода блокировок из трех известных букв, которые уже не только рекламировать нельзя, но и рассчитывать на стабильность их работы тоже.

Поэтому мы вынужденно ограничиваем публикацию мультимедиа-контента в Телеграме и переходим на текстовые сообщения с фотографиями.

Видео же теперь будут публиковаться только в наших группах и сообществах в ВК и ОК, а также в МАХ.

Мы ни в коем случае не отказываемся от более чем 15 тысяч наших подписчиков в «Телеграме» и продолжим публиковать новости и ссылки на видеорепортажи в других соцсетях, чтобы минимизировать неудобства для наших читателей и с надеждой, что в будущем ситуация вокруг ТГ изменится к лучшему.

А пока предлагаем вам подписаться на наши группы и сообщества на остальных плошадках:

Обратную связь держим через сообщения в группах:

