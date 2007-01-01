В Калужской области уменьшилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Новые данные за неделю с 9 по 15 марта в понедельник опубликовал региональный Роспотребнадзор.
За эти дни к врачам 5758 человек обратились по поводу ОРВИ и три – по поводу гриппа.
Заболеваемость снизилась на 12,8%.
Все случаи гриппа выявлены в Калуге.
В стационары больниц госпитализированы 29 человек.
