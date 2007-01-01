Паводок угрожает 28 населенным пунктам в Калужской области

В этом году зима в Калужской области выдалась снежной: сугробы местами достигают 60 сантиметров — это в два раза выше нормы. Запасы воды в снеге тоже превышают обычные показатели, а значит, весенний паводок обещает быть серьёзным, сообщили 16 марта в правительстве.

Синоптики и специалисты прогнозируют, что уровень воды в реках поднимется выше средних значений и может превысить отметки 2013 и 2024 годов, когда регион сталкивался с мощными разливами. Особенно внимательно следят за Протвой и Жиздрой — именно там ожидаются самые высокие подъёмы воды.

Под угрозой затопления — 28 населённых пунктов в восьми округах, включая отдельные районы Калуги и Обнинска. Также в зоне риска пять предприятий, девять участков дорог и 21 садоводческое товарищество.

Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, в регионе сформировали крупную группировку сил: более пяти тысяч человек и 1400 единиц техники.

Губернатор Владислав Шапша на заседании областного правительства подчеркнул: прогнозы в этом году непростые, и относиться к подготовке нужно максимально ответственно.