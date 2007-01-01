«Новые люди» стали третьей по популярности партией в стране. Как им это удалось?
«Новые люди» стали третьей по популярности партией в стране. Как им это удалось?

Аналитический центр ВЦИОМ обновил рейтинги российских парламентских партий. На третье место в нём впервые вышли партия Алексея Нечаева, обогнав КПРФ.

По результатам опроса, уровень поддержки партии «Новые люди» составляет 9,5%. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 32,1% респондентов, за ЛДПР – 10,1%, за КПРФ – 9,3%, за «Справедливую Россию» – 5,4%. Эксперты говорят о том, что на выборах в Госдуму партия может побороться за второе место.

Как самая молодая парламентская партия всего за шесть лет смогла добиться такой популярности?

Против штрафов и запретов

В начале марта партия провела съезд, на котором представила обновленную предвыборную программу. «Новые люди» предложили пересмотреть все ограничения в интернете за последние пять лет и отменить те, которые реально мешают людям. А ещё - запретить блокировать сайты без решения суда.

Незадолго до этого лидер партии Алексей Нечаев выступил на отчёте Правительства перед Госдумой и предложил провести год без запретов. Партия предложила конкретные шаги, чтобы пополнить бюджет без повышения нагрузки на людей: например, ввести легальную платную тонировку и продавать "красивые" автономера на Госуслугах.

«Из-за постоянных запретов люди просто не знают, как жизнь поменяется завтра. Растёт тревожность, и мы видим это по растущим продажам антидепрессантов. При этом доверие к государству размывается. А без доверия не будет развития. Первое, что нужно сделать — вернуть людям уверенность в завтрашнем дне», - заявил Нечаев.

Без лишних слов

С 1 января в России начались повальные блокировки банковских счетов. Из-за перевода в 500 рублей люди теряют доступ к деньгам и месяцами не могут даже купить еды. «Новые люди» предложили Правительству решение: создать на Госуслугах систему “единого окна”, чтобы собирать все заявления на разблокировку в одном месте. В Правительстве поддержали идею и уже прорабатывают её с Центробанком.

Также партия предложила компенсировать людям убытки из-за ошибочных блокировок: например, если был просрочен платёж по ипотеке.

С заботой о людях

В партии обратили внимание ещё на одну острую проблему: долги по алиментам, из-за которых больше миллиона детей живут в бедности. Одинокие мамы вынуждены ходить по судам и годами добиваться справедливости - по сути, делать за государство его работу. Алексей Нечаев подчеркнул, что мать-одиночка не должна быть одновременно сыщиком, полицейским и судебным приставом. И предложил создать в России государственный алиментный фонд. По задумке, государство само выплачивает алименты за должников, а потом уже занимается их розыском. “Когда государству нужны деньги, оно умеет их находить. Должников разыщут даже за Полярным кругом”, - сказал Нечаев.

Ранее в России заработал открытый реестр должников по алиментам. Одним из инициаторов создания реестра стала партия «Новые люди». Сейчас в нём уже больше 300 тысяч человек. Теперь партия предлагает пойти дальше и связать реестр с сайтами знакомств. Это нужно, чтобы предупредить женщин: их новый знакомый может оказаться ненадежным человеком.

Кроме того, «Новые люди» работают над другой идеей. Они хотят соединить реестр должников с базами работодателей. Это помешает алиментщикам скрывать свои доходы от детей.

Сейчас партия активно готовится к выборам в Госдуму и привлекает кандидатов. Их имена назовут на следующем съезде. Список партии возглавят Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владислав Даванков.

