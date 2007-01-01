Первый аист прилетел в Калужскую область

Птицу заметили в Куйбышевском районе ещё 10 марта. Это рекордно ранний прилет аиста в наш регион, сообщил на выходных орнитолог Юрий Галченков.

- Побит прежний калужский рекорд на один день, - пояснил он. - Любопытно, что прежнее достижение было установлено здесь же два года назад.

Аиста заснял глава местного поселения Вазген Бабалян.

- Уж не одна ли и та же птица этот рекордсмен!? – задается вопросом Галченков. - Тем более и почерк аиста похож: пищу ждёт у рыбаков на деревенском пруду. Например, накануне, как мне сообщил большой поклонник птиц, только до полудня он съел 6 окуней. Вообще появление первых аистов по снегу - обычное явление, они кормятся в это время преимущественно мышевидными грызунами, карауля их у норок. Основной прилёт первых аистов из пар на калужские гнёзда ожидается в третьей декаде марта. В Калужской области уже появились многие перелётные птицы: чайки, грачи, скворцы, чибисы, клинтухи, лебеди-шипуны, вяхири, полевые жаворонки, зяблики, чёрные дрозды, гуси, серые и белые цапли, коноплянки, зарянки.