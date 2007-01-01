Первый аист прилетел в Калужскую область
Первый аист прилетел в Калужскую область

Дмитрий Ивьев
16.03, 08:42
Птицу заметили в Куйбышевском районе ещё 10 марта. Это рекордно ранний прилет аиста в наш регион, сообщил на выходных орнитолог Юрий Галченков.

- Побит прежний калужский рекорд на один день, - пояснил он. - Любопытно, что прежнее достижение было установлено здесь же два года назад.

Аиста заснял глава местного поселения Вазген Бабалян.

- Уж не одна ли и та же птица этот рекордсмен!? – задается вопросом Галченков. - Тем более и почерк аиста похож: пищу ждёт у рыбаков на деревенском пруду. Например, накануне, как мне сообщил большой поклонник птиц, только до полудня он съел 6 окуней. Вообще появление первых аистов по снегу - обычное явление, они кормятся в это время преимущественно мышевидными грызунами, карауля их у норок. Основной прилёт первых аистов из пар на калужские гнёзда ожидается в третьей декаде марта. В Калужской области уже появились многие перелётные птицы: чайки, грачи, скворцы, чибисы, клинтухи, лебеди-шипуны, вяхири, полевые жаворонки, зяблики, чёрные дрозды, гуси, серые и белые цапли, коноплянки, зарянки.

eyJpdiI6InM1NGRkeVhMQUV2SEdDRjkxV2EvaXc9PSIsInZhbHVlIjoiMEQ1QnhBNzUvdWNwZVkvdTNvZTU1NUUxU2JIVXllRE44SmxhcktTcjJzMllXYmhmM1QrbUFjRnVTMzhKNWRXNXJtcG95d0xIUXZQd1ZUU3lFenVHdkozK2p6WkJIemFaVkVVeWxZb3pBSVoyc0JzOGtPRFdUY2RhOU1lRTlVbDE2WUx6Y1lQQnRYVW1qTXp0SUwwL3drTjV6U1JUNTcrZzNwNUpQYVRNVzJGeVI0RkZwM3pLRmlwbkt5eUloV3JlcktmRm5ndEV0eWhOa1lQUzc0NkZnU05uT3VhUGJiV1VLVVBTbk1yMGVTYUw0UUEvRFlzUlhpLzNwd2FyQjhyQmJ0SFpBTnRNNWoydDlRZTRWZkt4Q25zanZyQmZ5czVwZkoybzQzYU03cUpxMCsveHhxSGdHdmdsL3pPcjBOaXlWU1BaSFdIdDlqM3hFQy83NEJBL1JySnF1QUR4NGQ5UXZ5dnhNYUt1bkIxUlBhYm9uUzlNR084WTVmUTJzS2d0QUpzczIyNDFZY0JLbDI0U3EzVVlyeFpkT3ZaUWs3RmhwQnIxTTNhSWlEMVU5bndqbWFVWlVFSU5zS3crYlVpRCIsIm1hYyI6Ijk1MDI4YWM1NTViY2UwZDUwOTBiYmRiNzM5N2MwNThkNTQxOWQyZDkzNzQwZWQ5MjkzNzhhYzU3NmY2YTA3MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkJ5a3E1MzJQaUJIKzJyZ2hZbDQ2S2c9PSIsInZhbHVlIjoiSlpHcWdMNTJ4d2lqOExIYXNxYU52dFJHMHlqU3c1T29xRXpVWTFRQ0FiQWZwWHB5ekJkUTNJSlE3c0RDK2pwb2lCb3N0VDFxRGlETDFiYUQxNHdpVzF3ZW4xWjNBS0xOVkRsS3pETHd4Sy9waEZjTTlnejBvMldZZDl3c2JpOWhnZGlkdU55VXlYamRJRWZtRnpJVW9hZ3ZNNVJKN0xpOEJhSXhjdVZGdm5GeWR0K0p0UTdvendHSisxejNLMGhNdzlSdE9ybVBKY20xTmVIYjhhaVdjZHpEdkxheHFsRGtsRVUzdlZVNDBtZ3h4Q205VU9NdkY2cWhjQlZtRlV1aUpMQW0xN1FWVmVTQUs4eVJPSlRPWnhvT1N6OEJFenhOMlFFWFB5YjV4QnJwTHh0ejJSdFZrZVlmT2o1M3gyWVV5cW1xdVNRb1pVaDlJVkZSQXF3RTZpVTNqc1FsU21GZzV2dllvSENpSGMrMVAvVE81NjBzYkZySVU0UnZkZ1htR1UyVmJJVHhBTVBzTnNOMWhsRVdlTkpjTDFqaDJxcUZub3R5YkZRMzlXL0xhTVJhN0hHQWxhRHFXUHBlTXoxVmJtR2JzaHlaUHdZQ2VzOVFMK2NIZ2RRRkd2VnVCWlRkdG9uZ0JkTWxaR1VhUytrSDFUQXpCY0xBbFlrTmxRaHRCampOMHRiTXpWalZNOTRjV256bFdrd0YzZ0t2WkpkSzY2Y3pudno3T2JBWEJyRmxzZTRyRFNhY3ZuaG41VzZBdUtFc3h4dDNVdGppV3hsa1ZFK291SkNFZmZLcEZ5eEllZmdmaWs2cnhWOVJDQTFRUGVYZHl1NnQ5OUYxOFRIeSIsIm1hYyI6ImFjNjliMzkyMmU5MTNhYjg4MGI5ZGY4MjQ5M2Q0MmMzNTlkN2RlOTUwMGZhMDYwYTgxNTRlMmZlYzIwZmMzOTciLCJ0YWciOiIifQ==
