Калуга принимала всероссийские соревнования по джиу-джитсу

Дмитрий Ивьев
16.03, 07:50
С 13 по 15 марта во Дворце спорта «Центральный» прошли первенство России среди юношей и девушек 12 – 13 лет, всероссийские соревнования среди сотрудников силовых структур, посвящённые памяти погибших при исполнении служебного долга, и всероссийские соревнования по адаптивному джиу-джитсу среди спортсменов с инвалидностью.

Приветствовали участников турнира председатель Думы Калуги, заместитель председателя регионального отделения Паралимпийского комитета России Юрий Моисеев и депутат Думы, участник СВО Дмитрий Галкин.

«Для Калуги большая честь принимать соревнования такого высокого уровня, здесь собрались представители половины регионов нашей страны. Спорт закаляет характер, воспитывает победителей и патриотов. Очень приятно, что среди спортсменов – участники боевых действий и специальной военной операции. Те, кто своим личным примером показали, что такое настоящий патриотизм. Желаю всем участникам турнира новых спортивных успехов, побед и достижений! А также скорейшей победы нашей Родине!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

