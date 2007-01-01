Минус 41: Калуга пережила самый мощный налет БПЛА
Минус 41: Калуга пережила самый мощный налет БПЛА

16.03, 08:13
В субботу, 14 марта, в общей сложности над территорией Калужской области сбили 41 беспилотник.

Как мы уже писали, в ночь с субботы на воскресенье, 15 марта, были уничтожены первые 15 беспилотников.

Осколками повредило два дома в Боровском и Мосальском округах.

После обеда Владислав Шапша сообщил об очередном налете – ПВО уничтожили 19 БПЛА.

И третий налет состоялся вечером субботы. Уничтожено 7 беспилотников.

В последних двух случаях по предварительной информации разрушений нет.

Атака на Калужскую область стала частью самого массированного налета на Россию. Согласно данным Минобороны с вечера пятницы по утро понедельника, 16 марта, в России сбили 840 беспилотников ВСУ.

За последний, который состоялся этой ночью, уничтожено 28 БПЛА. Калужскую область эта атака миновала.

