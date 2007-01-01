На Правобережье Калуги заложили камень в основание нового храма
На Правобережье Калуги заложили камень в основание нового храма

Владимир Андреев
14.03, 16:24
В субботу, 14 марта, на Правобережье Калуги состоялось знаковое событие для верующих — освящение основания храма в честь Всемилостивого Спаса.

Чин богослужения совершил Митрополит Калужский и Боровский Климент.

По традиции в основание будущей церкви заложили памятный камень и грамоту. Храм возводится при поддержке меценатов и призван стать духовным центром быстрорастущего микрорайона.

- Микрорайон большой, он постоянно растет, написал на своей странице в соцсетях губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Здесь много молодых семей, детей. Людям нужна духовная опора. Место, куда можно прийти помолиться. Подумать о вере, о самом важном.

При храме планируют открыть духовно-просветительский центр. В нем разместятся выставочное пространство, зал для мероприятий и классы для занятий воскресной школы.

