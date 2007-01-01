Студентка-лингвист стала «Мисс КГУ – 2026»
В Калужском госуниверситете завершился конкурс красоты и талантов.
Победу одержала представительница Института лингвистики и мировых языков Светлана Вартазарова.
В финале участвовали десять претенденток. Первой вице-мисс стала Екатерина Генералова (Инженерно-технологический институт), второй — Карина Данченко (Институт искусств и социокультурного проектирования).
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь