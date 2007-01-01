В Бабынинском округе 39 юнармейских отрядов сразились в патриотическом турнире

В пятницу, 13 марта, на территории Бабынинского района прошел военно-патриотический турнир «Вперед, юнармеец!».

Мероприятие приурочили к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Участие в состязаниях приняли 39 отрядов из разных уголков Калужской области.

Для юных патриотов подготовили насыщенную программу: им предстояло показать меткость в стрельбе по биатлонным мишеням, скорость и сноровку в военизированной эстафете, а также знания в исторической викторине.

Особый интерес у участников вызвали этапы по разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина и надеванию общевойскового защитного комплекта. Не обошлось и без профессионального этапа — эстафеты «Юный пожарный».

Организаторы отмечают, что турнир не только укрепил командный дух, но и позволил школьникам углубить знания о героическом прошлом России.