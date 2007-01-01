Директорам калужских УК предъявили обвинение после падения снега на женщину и младенца

Владимир Андреев
14.03, 12:08
Следственный комитет по Калужской области предъявил обвинения руководителям двух управляющих компаний, сообщили в ведомстве 14 марта.

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовных дел стали инциденты, произошедшие в Калуге 11 и 12 марта.

По данным следствия, 11 марта на 60-летнюю женщину, проходившую мимо дома по улице Ленина, с крыши упали снег и наледь. Буквально на следующий день, 12 марта, аналогичный случай произошел на улице Маршала Жукова: снежная масса упала на коляску с 11-месячной девочкой. К счастью, обе пострадавшие вовремя получили медицинскую помощь.

В рамках расследования следователи провели обыски в офисах компаний, обслуживающих эти дома, изъяли документацию и допросили свидетелей. По итогам проверки были задержаны директоры УК. Сейчас им уже предъявлено обвинение.

Следствие намерено добиваться заключения обвиняемых под стражу. Соответствующее ходатайство готовится к направлению в суд.

