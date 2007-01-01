Река Ока в районе Калуги весной может подняться выше девяти метров

Региональный МЧС в субботу, 14 марта, опубликовал оперативный прогноз грядущего паводка.

По данным специалистов, подъем Оки у Калуги прогнозируется от 7,5 до 9,5 метров. Жиздра близ Козельска может подняться до 9,8 метра. Река Угра в районе Товарково – до 8,8 метра. Протва у села Спас-Загорье – до 8,2 метра

Толщина льда на основных реках региона сегодня составляет максимально 25 сантиметров, а кое-где уже видна открытая вода.

Оперативные службы Калужской области с 10 марта работают в режиме «Половодье».