Река Ока в районе Калуги весной может подняться выше девяти метров
Региональный МЧС в субботу, 14 марта, опубликовал оперативный прогноз грядущего паводка.
По данным специалистов, подъем Оки у Калуги прогнозируется от 7,5 до 9,5 метров. Жиздра близ Козельска может подняться до 9,8 метра. Река Угра в районе Товарково – до 8,8 метра. Протва у села Спас-Загорье – до 8,2 метра
Толщина льда на основных реках региона сегодня составляет максимально 25 сантиметров, а кое-где уже видна открытая вода.
Оперативные службы Калужской области с 10 марта работают в режиме «Половодье».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь