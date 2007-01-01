Северный въезд в Калугу приведут в порядок до конца марта

О сроках гарантийного ремонта сообщили в субботу, 14 марта в Управлении капитального строительства.

О разбитых участках дороги, которую ввели в эксплуатацию в 2023 году, часто писали калужане в социальных сетях.

Как пояснили специалисты УКСа, дорожное полотно разрушилось из-за частых переходов температуры воздуха через ноль градусов.

- Комиссия УКСа выезжала на место, выявлены локальные участки разрушенного полотна, составлен соответствующий акт, - рассказал директор УКСа Калуги Михаил Шубин. – Дорога еще на гарантии, поэтому ремонтировать ее будет подрядчик.

Компания «Руслан - 1» обязалась устранить дефекты дороги до 30 марта 2026 года.