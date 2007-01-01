В Медыни до конца ноября ограничат движение по мосту через реку Медынка
В Медыни до конца ноября ограничат движение по мосту через реку Медынка

Владимир Андреев
14.03, 08:21
Как сообщили в Федеральном дорожном агентстве в пятницу, 13 марта, на путепроводе стартовали ремонтные работы.

Движение на мосту организовано поочередно — там установили светофор и ввели реверсивную схему.

Введено ограничение по высоте: проехать смогут только автомобили не выше 3,75 метра.

Водителей просят быть предельно внимательными, следить за знаками и сигналами светофора. Ограничения продлятся до 30 ноября.

