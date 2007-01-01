Калужский аэропорт открыт для приема и отправки авиарейсов
Около полуночи 13 марта был объявлен режим беспилотной опасности на территории Калужской области.
Чуть позже Росавиация объявила об ограничениях в калужской авиагавани. В 03:49 14 марта ограничения были сняты.
- Аэропорт Калуги возобновил работу в штатном режиме после вынужденного 3-часового перерыва, связанного с обеспечением безопасности, - сообщили в пресс-службе Росавиации.
