Калужский аэропорт открыт для приема и отправки авиарейсов

Около полуночи 13 марта был объявлен режим беспилотной опасности на территории Калужской области.

Чуть позже Росавиация объявила об ограничениях в калужской авиагавани. В 03:49 14 марта ограничения были сняты.

- Аэропорт Калуги возобновил работу в штатном режиме после вынужденного 3-часового перерыва, связанного с обеспечением безопасности, - сообщили в пресс-службе Росавиации.