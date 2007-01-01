Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский аэропорт открыт для приема и отправки авиарейсов
Новость дня Общество

Калужский аэропорт открыт для приема и отправки авиарейсов

Владимир Андреев
14.03, 07:31
0 276
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Около полуночи 13 марта был объявлен режим беспилотной опасности на территории Калужской области.

Чуть позже Росавиация объявила об ограничениях в калужской авиагавани. В 03:49 14 марта ограничения были сняты.

- Аэропорт Калуги возобновил работу в штатном режиме после вынужденного 3-часового перерыва, связанного с обеспечением безопасности, - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+