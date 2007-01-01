Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество DOGMA отмечает 14 лет
Новость дня Общество

DOGMA отмечает 14 лет

13.03, 17:12
0 219
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За 14 лет компания DOGMA построила 2,2 млн кв. м жилья, еще 2,6 млн кв. м находится на стадии возведения.

13 марта в 2012 году был зарегистрирован земельный участок под строительство первого жилого комплекса в Краснодаре. Сегодня DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 14 лет сданы точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации.

«14 лет — это история прорыва DOGMA. Мы прошли путь от регионального девелопера до одного из крупнейших игроков на строительном рынке и лидера по реализации жилья в проектах КРТ. За это время мы значительно увеличили объемы строительства, повысили качество нашего продукта и наши профессиональные компетенции, сформировали сильную команду.

Сегодня компания строит более 2,6 млн кв. м в 5 регионах России.  А масштабные проекты DOGMA меняют облик городов и становятся драйверами развития территорий, создавая новые рабочие места, формируя современную инфраструктуру», — отметил президент ГК DOGMA Денис Морозов.

В своих проектах компания DOGMA формирует комфортную городскую среду, создает необходимую инфраструктуру. Так, в 2025 году застройщик открыл к 1 сентября три современные школы в Краснодаре.

В 2025 году застройщик открыл к 1 сентября три современные школы в Краснодаре. Всего в портфеле девелопера запланировано строительство более 70 социальных объектов в четырех регионах России, из них 41 детский сад, 18 общеобразовательных школ, 7 поликлиник, 5 ФОКов, школа искусств и городской сквер. Помимо образовательной инфраструктуры, компания активно развивает общественные пространства. В 2025 году началось строительство сквера площадью 3,5 гектара в Краснодаре и проектирование экопарка площадью 10,4 га в Омске.

Важным стратегическим направлением развития DOGMA стала цифровая трансформация бизнеса. Компания внедрила современную HR-экосистему для более чем 3 000 сотрудников, которая позволяет объединить рабочие процессы в едином цифровом пространстве и значительно сократить сроки выполнения ежедневных задач. Также девелопер начал переход на систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK Tech. Внедрение такого формата позволило ускорить кадровые процессы на 80% и сократить временные затраты специалистов отдела кадров на 40%.

В 2026 году DOGMA планирует придерживаться взятого курса: в планах компании усиление позиций в регионах присутствия, продолжение масштабной цифровой трансформации и начало строительства жилых кварталов в Москве и Ленинградской области.

В честь 14-летия DOGMA подготовила специальные предложения. До конца марта действует скидка до 14% на пул квартир в проектах «Космопарк», «Публицист» и «ЭВО». А также скидка от 14% на покупку коммерческих помещений.

Застройщик: «Публицист» — ООО «СЗ НИГО-ХОЛДИНГ», «Ево» — ООО «СЗ СНС», «Космопарк» — ООО «СЗ Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Реклама. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». ИНН 2311343639. erid: 2Vfnxwvkv7j
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Ill3RGtERTdpSHNreVJQdklnNHRpL1E9PSIsInZhbHVlIjoiUWJnaDQyVjZwZVFlSjlxWGJrYlN1bXZYUG1VL2hvQk4xV3FXbWYyYXpKQzJLUDVOMWYzT1BzWVRHQ0pvS1RjTE5OVG13ZUdmVjlLeHpOa3JrRUJWSVg4YlRjTGZBN28rdXpCU1BQWXJoZWsyWlVobi9Scy92UjJ3elpNR2ZtUFE5SHRLemV4b1dUdnVpVzJLdlNlSFRKOUQ1Vm5ncUg0eXIxL2NEYUhlS2E5SUh3ZlRCVHJ5ODlSRXJxblJuVHdiL3VOcXliVzZ1R0JTMkVSUThrOXd5ZytsVTh5cnU1OXZ5V3c1R1lraElLZkxyR084YlZ0VzN0eWJpVHcwcndQQlhaK1MrN0VqMmZ3TWprS1VobTJ6Q0JkaUdGdjRzaW9VZytld2lJRVlNc2RqS1dNSUFmSllqSklIdE1sb3NoMmRuNzV2ek9sQy9GZExLZmNMOGZFLzZTYXNqK0NHVFpIeGF1TEM0M2pTWWNNZXR5Q2NNQnVoSjNDMkVhWE9LRll6akZPZE9YQWNKMTdRU3Z6Q1IzTERrSStKc2FpeTUrcW9jWGVDc21xTncrUG5UOTNIUVNrc0tuV05jbW5McDc4SiIsIm1hYyI6ImZlZGJlMjM3ZDBiNDg2Mjc2N2U1YzFjYTIyNTk1YzZmZTlhNzBmMmQ3NDA3YWQ1N2IzMGZkOWJlM2ExYzcxOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZLdTM0YzNmWm91MU9neGQxOVgzc0E9PSIsInZhbHVlIjoiUnVmbDJiTFNjNExJV0NUUm96b2RWTTIxS3RuemZrb096d2NSU3ZVWlZpeGxyWURMV3c0STdEY3B4eDRIcEZxRjR3NFhyazVwQ1RsTkhsMERWa3R0amtFNUM2ME40aG15VU1pdjdyKzJrN0hWbktNMExrZEdqdzE4M01waG5GdE9mN3ZuL1BHQkh4VHJPRWh2ZE85SnRneUY3cWpTUklVOXp6ZTZVUTFXdTNRYTJOd2Y5aHBoNHloRFpMa3JyQS8yRFk2bGdRb1dmdnloQmEveGNBanNlOE9sS0hQODNpSFNSaHRxQmYrd3BGY0NmMnVuZDYvUHhJT2JzQ0dYMjlIQ1FrV1ZuSXZjTDZHS0VEeVFpVDlHdnZMckdUeGNTZUl6QzhhdnNqQ3NiajFtQjVOZzl4VEpBSk1EYTJCVGlMS25iVm11NEh2VzRwOHRaUlM0UUlOUThPNmpnSWlJL1FwZHVGbHUrcnhzSXlBQ3FxTkdUZnZoT2RuekN5eGo5TEE0TFVpbjB0WVJ6NDFrdE16SDgzbFNRcTcrclJtNEduMHdNOFF2MXk3Nmp6bW81SmVyWHFpS1piZmRZRzU1eVRQZGVROGEwM2RJcXVYcjlyWExvZDBJcWxvdVRwSnZLaXNaT1hzWVplY3Z5RTRvTE1wbHB2bWJyeFloNjEreUNjczBCdkJKOUJpaDZNOGdYZThraFM2MWhUaVAwSkQ3aUhYellVclY0WmFzVmE0R0JEWTRPRE9IK0NOUDVCU25jZkpSbnNOYkVNbEhsUDM0cS9oMTdyZXNKSE5sZDNpY1AzQjMxVzA2dE4yT3dGYml6Tjl2d2s1UnlnYk4yV3VtWVB1NSIsIm1hYyI6IjQ1M2U5ZmY3NGU2OGM4NDU2NjUwNTQ1NjA5ZWY1NGQ1ZTM5MjUxMGQyMWMwMjY4NWJmMjRmNWM0MzY0Y2RhOTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+