DOGMA отмечает 14 лет

За 14 лет компания DOGMA построила 2,2 млн кв. м жилья, еще 2,6 млн кв. м находится на стадии возведения.

13 марта в 2012 году был зарегистрирован земельный участок под строительство первого жилого комплекса в Краснодаре. Сегодня DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 14 лет сданы точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации.

«14 лет — это история прорыва DOGMA. Мы прошли путь от регионального девелопера до одного из крупнейших игроков на строительном рынке и лидера по реализации жилья в проектах КРТ. За это время мы значительно увеличили объемы строительства, повысили качество нашего продукта и наши профессиональные компетенции, сформировали сильную команду.

Сегодня компания строит более 2,6 млн кв. м в 5 регионах России. А масштабные проекты DOGMA меняют облик городов и становятся драйверами развития территорий, создавая новые рабочие места, формируя современную инфраструктуру», — отметил президент ГК DOGMA Денис Морозов.

В своих проектах компания DOGMA формирует комфортную городскую среду, создает необходимую инфраструктуру. Так, в 2025 году застройщик открыл к 1 сентября три современные школы в Краснодаре.

В 2025 году застройщик открыл к 1 сентября три современные школы в Краснодаре. Всего в портфеле девелопера запланировано строительство более 70 социальных объектов в четырех регионах России, из них 41 детский сад, 18 общеобразовательных школ, 7 поликлиник, 5 ФОКов, школа искусств и городской сквер. Помимо образовательной инфраструктуры, компания активно развивает общественные пространства. В 2025 году началось строительство сквера площадью 3,5 гектара в Краснодаре и проектирование экопарка площадью 10,4 га в Омске.

Важным стратегическим направлением развития DOGMA стала цифровая трансформация бизнеса. Компания внедрила современную HR-экосистему для более чем 3 000 сотрудников, которая позволяет объединить рабочие процессы в едином цифровом пространстве и значительно сократить сроки выполнения ежедневных задач. Также девелопер начал переход на систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK Tech. Внедрение такого формата позволило ускорить кадровые процессы на 80% и сократить временные затраты специалистов отдела кадров на 40%.

В 2026 году DOGMA планирует придерживаться взятого курса: в планах компании усиление позиций в регионах присутствия, продолжение масштабной цифровой трансформации и начало строительства жилых кварталов в Москве и Ленинградской области.

В честь 14-летия DOGMA подготовила специальные предложения. До конца марта действует скидка до 14% на пул квартир в проектах «Космопарк», «Публицист» и «ЭВО». А также скидка от 14% на покупку коммерческих помещений.

Застройщик: «Публицист» — ООО «СЗ НИГО-ХОЛДИНГ», «Ево» — ООО «СЗ СНС», «Космопарк» — ООО «СЗ Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф