Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Кофе, шопинг и поездки: в T2 выяснили, как абоненты провели праздники февраля и марта
Новость дня Общество

Кофе, шопинг и поездки: в T2 выяснили, как абоненты провели праздники февраля и марта

13.03, 14:34
0 307
Источник фото: пресс-служба Т2.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Оператор T2 проанализировал, какие возможности интересовали клиентов в центре обмена минут и гигабайтов в период праздников. Чаще всего пользователи из девяти регионов, окружающих Московскую область, тратили накопленные остатки на тарифах на подарки и скидки от ресторанов, маркетплейсов и такси, а число обменов трафика выросло в 3,5 раза.

Аналитики оценили статистику активности абонентов из макрорегиона «Центр» T2, в который входят девять областей вокруг столицы. С 21 февраля по 9 марта количество обменов гигабайтов выросло в 3,5 раза, а обмены минут увеличились в 2,5 раза в сравнении с обычными непраздничными днями.

Чаще всего абоненты «оплачивали» неизрасходованными пакетами услуг подарки от партнеров: они выбирали кофе и блюдо во «Вкусно — и точка», бонусные баллы для шопинга на популярном маркетплейсе и поездки на такси в Яндекс Go. Также в топе были предложения от T2: неограниченный интернет в выходные в течение месяца, безлимиты на сообщения и на просмотр видео. Пик по числу всех транзакций пришелся на уикенд, когда поздравляли мужчин.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«Мы регулярно добавляем в каталог обмена минут и гигабайтов сезонные предложения — летом абоненты могли потратить остатки на тарифах на проезд по платным трассам к местам отдыха, осенью — с выгодой собрать детей в школу, перед новым годом — выбрать подарки со скидкой. О том, что наш сервис нравится клиентам, говорят цифры: за последний год ежемесячная аудитория в макрорегионе ″Центр″ выросла на 26%».

Центр обмена доступен в мобильном приложении T2 и в личном кабинете на сайте оператора.

В макрорегион «Центр» T2 входят девять областей вокруг Москвы — Тульская, Калужская, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Костромская, Тверская и Смоленская.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». erid: 2Vfnxw3zBCM
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Iks3UUdQaHZyem0rUDNaN1I4V0xhUUE9PSIsInZhbHVlIjoiUWZ3WVVsb1lsV3RFbWlPT25XOGJNUHBDOVBpZXBpNW9NSExiNWhSUkxVV3EyR1BKUHg4Y2tuSEFWOVhxdzA4b0Z1TDc1NEg5b0xibUk1SS9IbHpvMnpyWk1iWm9jWldCSS93d0ZYN3hwSm1pNFpZMXd4eHVWVWJBdHdoSUV1dFRzTzhCOEE3bHZMejdXZ3RDQzNUVkc4eEkyc08xNmpCd2JES1EvUkxyQ2Z5UUJVVFE5WGFtUm4wNnZqWHpmZEM0aXV0WmNzcmp6V29tZjhINTNieVRzM21iTmRBWklBandYRnExOUNmNlFTeDEzR2Fod2ZtaXdsTzQrYm5idlVWWEZ3bFo4TFpHTUhIdDJLMkMzaHNsM2pvaGhkRS9JWjRGWW1kUWVTYTlObmFJaUdQdTBDa0g4QUUzeXhvZGdnL0ZQWFhLc1E1Y1d2LzY0TXluTWlFRTEvdlV6RXE5Nmk3MGZRRTZOaHlFOVVsU1YzQzFxZzRLaE9sUW16YkZ3bUIzVkNDTUdEelpGaXZ1ZnhQNDZMc2pXOHpVVlFUNTJ5aFNvS2htRWF0VlF3VTd5dTZQWVRiOUdTR2h3ZS9xNWFLLyIsIm1hYyI6IjI1OWNkNDgwNWY3Y2Y4YTYyMDY4OTQ5ZDRkYzQ4NWQ4ZTIxNDdlMzIxMGIwODNkODU4ZmMyZjk0MTA0NDZhM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlU4aFFxWW8zR0dUaFZlRU5FRVlLRFE9PSIsInZhbHVlIjoiNVdwY0tYNWlsUVpEbDRtbUtIdU9vYTVzazF3YUM3YWovM1BBUlExWDcyMDlxQXczeTkxalY0MCs1dVFXUEpvemFJQXZFd2h0dUw0elQ2QjdQamJMWWROR3VsenFYRHFZbmVYektPZzNFL1V0RnRxUCs5ZTNHcjdBcXZHUjZJSW5uOXEzNFZaNmNIZ2syV0FYd2RTOSs3dGl1RlVJUXdyc24wYW1qTERRd1ZrZnVtUG53emFVSXY1UDNObXdWTjE5RTN6NG5veWE0TWlHM3hjaG40NzlHdWYrSVIxa21iZnl5VXd4dW1UMkZLTFQ4WnpYSEFtSG9BTlVkRWFXOXkrMFJValZZS3c3MjJaK25sNVprNnJWL01uV2xoRGpja3kwaTRBV21wWmg4ZFRjOXkzSGxuN29QMk9ncktuZll2SExmNkNxMXdNaHdrRmFlSnp3Q1R3NmtRRzdHT1JLQ0NuMVNKQ1NHZi9RR3I2QnNoWGxBS0hQdzRwQXVJdDBWNTkrVGhqd04rY0hFVWlWaE9ON2c2dUJBVUxGVUJWcTNoVGY2a1orTXlvZ0NDUW56QkVhempiUTdZb1FxNTdvK3hNYWhDU2NlQWRWcHU0QVdOT3lJaVNSU0ZBZElBVklSQkRIWGJHZnZxSG04S1JoYWlzZjFuWndWY0lsM3lwT1ROU3E3Tlp2eGNzc1ZBcmxBQzB5Y3A2UGpORW9iT0JlL01jTUFJTHZ0Z2E3RlNFczVtMTZhYXpxdHozM1dzTmlyQm1DcjdnV01KRDhKajRKemhPaTJPakVvOHdkZHpNaExIdVorZGJIWVdBTWtESlhPbENqd0lTRzJGYUxHc25ZUW5hViIsIm1hYyI6IjJlOGY4YjNmYjFmNzk1ZWFhZGI4MDEwYzlmZDI5YjhiODBhNmM0NDYyYjNiNDIxZDhiMmJjMjNiNTMyOTcxNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+