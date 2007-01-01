Кофе, шопинг и поездки: в T2 выяснили, как абоненты провели праздники февраля и марта

Источник фото: пресс-служба Т2.

Оператор T2 проанализировал, какие возможности интересовали клиентов в центре обмена минут и гигабайтов в период праздников. Чаще всего пользователи из девяти регионов, окружающих Московскую область, тратили накопленные остатки на тарифах на подарки и скидки от ресторанов, маркетплейсов и такси, а число обменов трафика выросло в 3,5 раза.

Аналитики оценили статистику активности абонентов из макрорегиона «Центр» T2, в который входят девять областей вокруг столицы. С 21 февраля по 9 марта количество обменов гигабайтов выросло в 3,5 раза, а обмены минут увеличились в 2,5 раза в сравнении с обычными непраздничными днями.

Чаще всего абоненты «оплачивали» неизрасходованными пакетами услуг подарки от партнеров: они выбирали кофе и блюдо во «Вкусно — и точка», бонусные баллы для шопинга на популярном маркетплейсе и поездки на такси в Яндекс Go. Также в топе были предложения от T2: неограниченный интернет в выходные в течение месяца, безлимиты на сообщения и на просмотр видео. Пик по числу всех транзакций пришелся на уикенд, когда поздравляли мужчин.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«Мы регулярно добавляем в каталог обмена минут и гигабайтов сезонные предложения — летом абоненты могли потратить остатки на тарифах на проезд по платным трассам к местам отдыха, осенью — с выгодой собрать детей в школу, перед новым годом — выбрать подарки со скидкой. О том, что наш сервис нравится клиентам, говорят цифры: за последний год ежемесячная аудитория в макрорегионе ″Центр″ выросла на 26%».

Центр обмена доступен в мобильном приложении T2 и в личном кабинете на сайте оператора.

В макрорегион «Центр» T2 входят девять областей вокруг Москвы — Тульская, Калужская, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Костромская, Тверская и Смоленская.