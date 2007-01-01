Что больше всего подорожало в калужских магазинах за неделю

Официальную статистику в пятницу, 13 марта, опубликовало правительство региона.

В период с 4 по 11 марта белокочанная капуста подорожала на 4,37%, репчатый лук – на 1,91%, куриные яйца – на 1,49%, шоколадные глазированные конфеты – на 0,58%, варёная колбаса – на 0,41%.

Сметана и сахар стали дешевле на 0,33%-0,41%.

На 2 марта область занимала пятое место в рейтинге субъектов ЦФО по минимальной розничной цене на борщевой набор - 402,18 руб. за кг.