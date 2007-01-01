Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Мосальске состоялся отчет главы округа Алексея Кошелева
Общество

В Мосальске состоялся отчет главы округа Алексея Кошелева

Дмитрий Ивьев
13.03, 10:43
0 315
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 13 марта, об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил хорошие показатели муниципалитета.

- Рост объемов производства валовой сельхозпродукции - более 22%, - заявил губернатор. - Молока произведено на 10% больше. По мясу - плюс 40%. Существенно прибавили по плодово-ягодной продукции, масличным, сое. Развивается переработка молока, производство сыров.

Завершен ремонт 20 км дороги «Вязьма – Калуга» - Мосальск и дороги «Мосальск – Чертень - Путогино».

В районе уже установлено 17 станций водоочистки. В этом году они будут построены еще в трех деревнях.

Выполнен капремонт Мосальской школы №2. А в первой школе привели в порядок спортзал.

В участковой больнице установили цифровой рентген-аппарат и флюорограф.

- Из первоочередных задач - строительство сетей и очистных сооружений канализации в Мосальске. Сделали проект, есть положительное заключение госэкспертизы. Поможем району включить объект в федеральную программу, - подчеркнул Шапша. - Как и по другим необходимым для улучшения жизни проектам. Благодарю жителей района за труд, преданность своей родной земле.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkluVmh1VnhuYWZ2RkdSR2FaNUp3K0E9PSIsInZhbHVlIjoiTUZ4T25CbGEvZHRtYWUyb3dsNHoyMk9iTWNhWjlwdG0ydVZ3K3RLbDlGSVVsREw5MVFObEthZ0JZYlUxS1pYTmQ3elg0bDhuVzFGa0duZGVwcUlkcElUSGwwcE1zTkxCRW5HUCtKT3A0MXkrandDOW1ydU1rY056NzlRaWVxVkFNYi8rM3RMcEpqSEpRTGZlNWFJL09rYU44UlhuSEV3cDBJcTlVdnpIUzhzK0JCRFBBdGVPK0djaHd2TFNGc2RVbUcrZTZoak1VbFBSbHM0V1N5V0JNN001Rm0zN00vZk00M1d1RUNmZU0vdGtGRFJjS1NHMllkWU9jT3pmWnR4Z3dnb09hUlRJQlF3eDlTQ2d5MVpxMTYrMzF6azJhamZmeHlnSldmUHlqblJWK0RWM2hSSzdJWGgwcFVKRTlkUzNkS3VBSTc2aExvUC9OSjJOZWt3bWYyVk1scGNsb2E0b1poZVFzY2ZRREpJUFpla1h1NUFXTFI1eEJNUXYxUUVqdWo2U0VoaHlUZVI4dVdxZW5LSUJ0Ui9jMG5hNW5WeUdXY0o0VGdLNERGWjE5c3FUa01OM3gvOWkwWGNSa1VENiIsIm1hYyI6IjM1ZWEwOTQ0N2U3NmNhMzk5OGMyNWVlMTJhYmI1N2RjN2I1NjdkNjYxODQxYWE3ODk0ZjA2NDI1YWM4MWViYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFWOXBqVjRqTWxFMkszdUpNTWZmVHc9PSIsInZhbHVlIjoiMEtQTGdPdE5OSG4yckl1SUtzM2NmYkFLMExxUlYwSDNTOHlFNmFiWlQxb2lxOUtSalh4TkRhaWJXNE9HSm9pazdYNnZZK3BBemEzTGlHSG9pWnMvOG10a0RCbG9pYVZTMVVZSFB0NlM3R2hqTSs4OGd3dEhKK1hxcHFHWThUWm51MzFZYm1oL3lMbGdUMkJMQkRTV3lYRy8xZUZPSFVYZDRtZTFSRkdWcldoSmxRTkMwbXFyajdhL3RFNVc5SDF1NlA1ZlZGa2xzT0FFNUpFTlNlZmFpdWxLNXhWQkRkbURTcXZMdjdMeFc3M3ZxOG5yeVVyQUZ3MjNnMnpES2tjWlFoRDltODNsamprcjFkcWU1VFdqZlk4WS92VmdNY05iVERybFhFZlJ4L3pFUUUrVVoySGZmWGplMUFleWlvVHRWWTR3RFd4TGRCWDk2Mm1CeUR0K29tTFpNSnJrVWNzMUJtMzI1eEZwMlZCQ1FvYyt4dlBUZXdOOUNRdDBJMzFSaGJzREhXOFN6b3pBc1VScC96dTNaemY4TFd4djY0K3NBa1psbDVJK3g4K0kzekxVc0M1NUZNbllsOHFKOTA2UHNBU1JiVHhCTWV5bzhLajRjeDNUVlhzaU5VWFU0YmxjVlpIbC9jTEFINnZUVGp1aS9oQWFiaUdjWXFvY252Vm4vL1VBTHJzWkRaTXRTaHMrTUJJemtOMmhGQThrV2lUOGxEWFV0VG9rZ2tlbnpuZkxwMHptZzA2c0lMa1dYSER5VmdVN0V4dU15U1p6V0EzVlBPYjlaT2dKcndWMnk5UUZhc3JWTXRHRWx2bktWNHVEeHprU2Rkdjl5VHJFSlk5ViIsIm1hYyI6ImRlNTQ2YTY2MjhmYzQ4MTMyMDRjNmEyNTFjYzcyNGUwOGM0MjQzMGJlNDdlNGNhNTA3OGY0N2FmYWE3NTFlMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+