В Мосальске состоялся отчет главы округа Алексея Кошелева

В пятницу, 13 марта, об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил хорошие показатели муниципалитета.

- Рост объемов производства валовой сельхозпродукции - более 22%, - заявил губернатор. - Молока произведено на 10% больше. По мясу - плюс 40%. Существенно прибавили по плодово-ягодной продукции, масличным, сое. Развивается переработка молока, производство сыров.

Завершен ремонт 20 км дороги «Вязьма – Калуга» - Мосальск и дороги «Мосальск – Чертень - Путогино».

В районе уже установлено 17 станций водоочистки. В этом году они будут построены еще в трех деревнях.

Выполнен капремонт Мосальской школы №2. А в первой школе привели в порядок спортзал.

В участковой больнице установили цифровой рентген-аппарат и флюорограф.

- Из первоочередных задач - строительство сетей и очистных сооружений канализации в Мосальске. Сделали проект, есть положительное заключение госэкспертизы. Поможем району включить объект в федеральную программу, - подчеркнул Шапша. - Как и по другим необходимым для улучшения жизни проектам. Благодарю жителей района за труд, преданность своей родной земле.