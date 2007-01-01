В Мосальске состоялся отчет главы округа Алексея Кошелева
В пятницу, 13 марта, об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он отметил хорошие показатели муниципалитета.
- Рост объемов производства валовой сельхозпродукции - более 22%, - заявил губернатор. - Молока произведено на 10% больше. По мясу - плюс 40%. Существенно прибавили по плодово-ягодной продукции, масличным, сое. Развивается переработка молока, производство сыров.
Завершен ремонт 20 км дороги «Вязьма – Калуга» - Мосальск и дороги «Мосальск – Чертень - Путогино».
В районе уже установлено 17 станций водоочистки. В этом году они будут построены еще в трех деревнях.
Выполнен капремонт Мосальской школы №2. А в первой школе привели в порядок спортзал.
В участковой больнице установили цифровой рентген-аппарат и флюорограф.
- Из первоочередных задач - строительство сетей и очистных сооружений канализации в Мосальске. Сделали проект, есть положительное заключение госэкспертизы. Поможем району включить объект в федеральную программу, - подчеркнул Шапша. - Как и по другим необходимым для улучшения жизни проектам. Благодарю жителей района за труд, преданность своей родной земле.
