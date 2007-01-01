Женщина из Воротынска отдала 572 тысячи рублей, чтобы продать квартиру

26-летняя жительница Бабынинского района была вынуждена полностью оплатить кредитные долги, чтобы завершить сделку по продаже квартиры. Общая сумма задолженности перед банками и микрокредитными организациями составляла 572 тысячи рублей, рассказали 13 марта в УФССП по Калужской области.

Дело находилось на исполнении у судебных приставов Бабынинского районного отделения. Поскольку женщина долгое время не гасила долг, к ней применяли различные меры принудительного взыскания. В том числе наложили запрет на регистрационные действия с её двухкомнатной квартирой в посёлке Воротынск — продать или переоформить жильё без разрешения приставов было невозможно.

Как выяснилось, в это время должница как раз искала покупателя на эту квартиру. Когда сделка уже была на подходе, пришлось решать вопрос с долгами. Чтобы снять обременение и провести регистрацию купли-продажи, женщина полностью погасила задолженность — 572 тысячи рублей основного долга и ещё 66 тысяч рублей исполнительского сбора за просрочку.

После поступления всех средств квартира все-таки сменила владельца.