В Калужской области сироте помогли отстоять право на квартиру
Общество

В Калужской области сироте помогли отстоять право на квартиру

Евгения Родионова
13.03, 09:44
В пятницу, 13 марта, прокуратура Мосальского района сообщила о проведении проверки исполнения жилищного законодательства.

По данным ведомства, министерство труда и социальной защиты Калужской области исключило заявительницу из очереди на жильё.

— В министерстве не учли, что девушка проживает с матерью, лишённой родительных прав, - уточнили в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры жилищные права сироты восстановили.

