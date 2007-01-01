В Калужской области сироте помогли отстоять право на квартиру
В пятницу, 13 марта, прокуратура Мосальского района сообщила о проведении проверки исполнения жилищного законодательства.
По данным ведомства, министерство труда и социальной защиты Калужской области исключило заявительницу из очереди на жильё.
— В министерстве не учли, что девушка проживает с матерью, лишённой родительных прав, - уточнили в прокуратуре.
После вмешательства прокуратуры жилищные права сироты восстановили.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь