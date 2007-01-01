Юрий Моисеев встретился со студентами калужского филиала РАНХиГС

Председатель Думы рассказал о работе органов местного самоуправления, нововведениях в муниципальном и избирательном законодательстве, предстоящих выборах в Государственную Думу, реализации социальных и инфраструктурных проектов, программе инициативного бюджетирования, деятельности ТОС и выстраивании диалога между жителями и органами власти. Также председатель Думы ответил на интересующие молодых калужан вопросы, связанные с работой общественного транспорта, строительством школ, уборкой и благоустройством города.

«Уверен, что для студентов, обучающихся по специальности «государственное и муниципальное управление», это полезный опыт. Несмотря на молодой возраст, ребята глубоко погружены в актуальную повестку нашего города. Постарался в режиме диалога объяснить им особенности функционирования муниципалитета, поговорили о бюджетном процессе и деятельности депутатского корпуса. Приятно видеть среди студентов академии народного хозяйства и государственной службы таких серьёзных и ответственных молодых людей, надеюсь, что многие из них после обучения продолжат работу в органах власти различного уровня», – отметил Юрий Моисеев.