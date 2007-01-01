Обнинск
Больше 15 миллионов рублей выделили на обеспечение доступа в Интернет калужан на сельских территориях
Общество

Больше 15 миллионов рублей выделили на обеспечение доступа в Интернет калужан на сельских территориях

Дмитрий Ивьев
12.03, 11:09
Об этом сообщила 12 марта заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Деньги пойдут операторам связи в виде субсидий — так власти помогают компаниям протягивать сети туда, где раньше не было качественного доступа. Благодаря этому всё больше домов в сельской местности смогут подключиться к быстрому и стабильному интернету.

Для сравнения: в 2025 году на эти цели из областного бюджета выделили всего 2,4 миллиона рублей. Теперь финансирование увеличили более чем в шесть раз, что позволит охватить значительно больше населённых пунктов.

